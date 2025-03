Racing Spirit, brand di Racing Force Group, annuncia l’accordo pluriennale di licenza siglato con Senna Brand ed Evolution Usa, per il lancio di una linea di abbigliamento lifestyle in edizione limitata dedicata alla leggenda della Formula 1 Ayrton Senna che sarà commercializzata a partire da marzo 2025.

“Il marchio Racing Spirit – si legge in una nota dell’azienda – è stato ideato per trasferire la passione e l’esperienza del gruppo nel motorsport in capi e accessori al top per estetica, dettagli e materiali, indossabili nel tempo libero così come dal personale di scuderie e organizzazioni prestigiose. Partendo da questa filosofia, la collezione in edizione limitata Senna è stata studiata insieme a Senna Brand per creare abbigliamento e accessori dal design accattivante, che celebrano il mito del tre volte campione del mondo. Nelle radici di Racing Force Group esiste già una connessione molto speciale con Ayrton Senna, attraverso gli storici marchi Omp e Bell Racing che hanno equipaggiato il pilota brasiliano con racewear e caschi, contribuendo alla conquista di tutti i suoi titoli di Formula 1 e di tante vittorie entrate nella storia”.

Tutti i capi e gli accessori in edizione limitata Senna Legacy di Racing Spirit saranno disponibili per l’acquisto online sul sito del marchio www.racingspirit.com, recentemente rinnovato, e su www.sennashop.com.

Dario Comacchio, brand manager di Racing Spirit, commenta: «Ancora oggi, la leggenda e le imprese di Ayrton Senna rimangono una fonte di ispirazione per tutto il mondo del motorsport, di cui siamo parte integrante. Per questo motivo, siamo più che mai onorati che Racing Spirit sia stata scelta da Senna Brands ed Evolution Usa per questa collaborazione. La linea Senna Legacy in edizione limitata è un progetto sul quale abbiamo lavorato con incredibile entusiasmo, rafforzando i legami storici che i nostri marchi Omp e Bell Racing hanno stretto con Ayrton, affiancandolo nel corso della sua straordinaria carriera in Formula 1. Simbolicamente, il lancio della collezione coincide con il giorno del compleanno di Ayrton, sottolineando ancor di più tutto ciò che continua a significare per il nostro gruppo».

Thiago Fernandes, direttore operativo e sviluppo business di Senna Brands, aggiunge: «Durante la sua storia, il marchio Senna ha collaborato con diverse aziende leader globali per trasferire la personalità e l’eredità di Ayrton Senna in prodotti ed esperienze. Sin dall’inizio di questa partnership, abbiamo visto Racing Spirit infondere grande passione nel progetto, un tratto essenziale dello stesso Ayrton Senna e un elemento che oggi definisce il dna del nostro marchio. Questa nuova collezione include elementi che ci riportano ad alcuni momenti indimenticabili in pista di Senna, rafforzando il suo significato duraturo per gli appassionati in tutto il mondo».