«La parte datoriale di Ericsson non ha partecipato al tavolo indetto questa mattina nel mio ufficio, ritenendo già esperite ed esaurite tutte le procedure di legge con le organizzazioni sindacali. Non essendo invece state esperite né esaurite le relazioni con la comunità territoriale dei cittadini genovesi che il Comune rappresenta a pieno titolo, ho provveduto a riconvocarla a strettissimo giro, lunedì 24 marzo, per fare il punto sulle discutibili modalità degli avvenuti licenziamenti e sulle alternative di reintegrazione dei lavoratori che hanno impugnato i relativi provvedimenti, tanto più che si tratta di profili impiegatizi senz’altro ricollocabili». Lo dichiara l’assessore al Lavoro e alle Relazioni sindacali del Comune di Genova Mario Mascia.

«Dai sindacati presenti all’incontro – aggiunge Mascia – abbiamo peraltro appreso che martedì prossimo 25 marzo a livello nazionale è prevista una riunione con la parte datoriale ex art. 1 CCNL per le telecomunicazioni di tutte le sigle sindacali e delle RSU aziendali, che ha all’ordine del giorno l’informativa annuale su organico, uscite e assunzioni del personale».

«Auspichiamo – conclude l’assessore – che questo incontro non sia l’occasione per annunciare ulteriori indesiderati esuberi per il 2025, tantomeno per la sede di Genova, e che sia davvero l’ultima questa procedura di licenziamento che qui ha coinvolto 9 lavoratori tra i 50 e i 60 anni e per Genova è la 25ma in 18 anni a partire dal 2007 a oggi. Ci aspettiamo anzi una decisa inversione di marcia a U, rispetto al pregresso».