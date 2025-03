Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario Igp per il prodotto di cui porta il nome e il Comune di Recco con Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Fipe-Confcommercio Liguria e Fepag-Confcommercio Genova, organizza la terza edizione di un grande evento in onore al patrimonio gastronomico italiano: Evoè Festival – Arte Gastronomica e Prodotti d’eccellenza, che si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo dalle ore 10,00 alle 18,30 a Recco.

Evoè, il grido di giubilo delle baccanti per dare inizio ai baccanali. Come nelle precedenti edizioni, la location dell’evento è piazza Nicoloso da Recco, antistante il palazzo Municipale, dove viene allestita una grande struttura, quest’anno più ampia, con palco, area show cooking, videowall, salottino per interviste con sedie a platea, che sarà il fulcro dell’evento. In sala, oltre al pubblico che vi accede con ingresso libero, un’area riservata ai comunicatori, giornalisti, food and travel blogger, fotografi, critici gastronomici ed opinionisti.

Anche l’elegante area porticato del Palazzo Comunale accoglierà i produttori ospiti, in particolare di Genova Gourmet che, coordinati dalla Camera di Commercio di Genova, ottengono sempre consensi e apprezzamenti.

«Evoè Festival rappresenta un’eccellente occasione per promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche, sostenere la filiera agroalimentare e rafforzare il legame tra territorio, cultura e identità gastronomica – ha detto il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – La Liguria vanta prodotti unici che raccontano la tradizione e il saper fare di generazioni di produttori e ristoratori. Eventi come questo sono fondamentali per dare loro visibilità e per far conoscere al pubblico il valore della nostra cucina».

«Evoè Festival è ormai un punto di riferimento nel calendario degli eventi enogastronomici della Liguria – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Con le sue iniziative di qualità e la partecipazione di chef e produttori di spicco, rappresenta un’ulteriore attrattiva per il turismo esperienziale e per la valorizzazione del territorio».

Nel corso del festival si alterneranno showcooking con ristoratori liguri, sfide tra studenti degli istituti alberghieri, incontri con i produttori e le eliminatorie del Campionato Mondiale del Pesto Genovese al mortaio. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla focaccia di Recco col formaggio Igp, prodotto simbolo della città, che verrà celebrato con degustazioni e dimostrazioni dal vivo.

“Evoè Festival”

“Arte Gastronomica e Prodotti d’eccellenza”

Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 dalle ore 10,00 alle 18,30

Terza edizione

Piazza Nicoloso – Recco (Genova) – Ingresso libero

Show cooking (Arte gastronomica):

Dimostrazioni di cucina: chef del territorio ed in particolare di Genova e Liguria Gourmet che cucinano dal vivo raccontando le loro storie, curiosità ed aneddoti, trucchi e ricette.

I prodotti certificati dello showroom di Evoè:

Dop e Igp e certificati Genova Gourmet

Interviste e conversazioni fra appassionati. Presentazioni di prodotti e degustazioni guidate.

Eventi speciali

“Evoè Challenge” Scuole alberghiere si sfidano.

Eliminatorie Campionato mondiale del pesto genovese

Presentazione ricetta I croxetti del Doge

Info su www.focacciadirecco.it