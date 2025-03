Per il secondo anno di fila Albenga si appresta a ospitare “Le Prime di Vite in Riviera”, due-giorni incentrata sulla presentazione in anteprima e degustazione delle nuove annate vinicole delle venti aziende della omonima rete di imprese, che comprende venti realtà delle province di Savona e Imperia.

L’appuntamento, per appassionati e operatori del settore, è nel centro storico, in piazza Rossi, all’interno della ex chiesa di San Lorenzo, domenica 23 (dalle ore 11 alle 19.30) e lunedì 24 marzo (dalle ore 10 alle 18.30). Una piccola, ma altamente significativa, anteprima del Vinitaly. Ad accompagnare l’ultima parte del pomeriggio di domenica sarà la musica del Premiato Cotonificio.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 20 euro (ridotto a 15 euro per i sommelier e gratuito, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it per gli operatori horeca) e dà diritto alla libera degustazione presso le postazioni delle cantine, al calice con la relativa tasca, a un piatto di stuzzichini a km0 e all’ingresso al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio”, dove saranno disponibili anche frutta secca, grappe e caffè.

Nell’ambito delle Prime, per la prima volta, vengono realizzate ben nove iniziative collaterali di approfondimento e di promozione (“Le Ante… Prime” e “Le Prime… a tavola”), coinvolgimento anche attività (centri commerciali, bar e ristoranti) del territorio, portando di fatto il periodo interessato all’evento a 9 giorni. Dal punto di vista tecnico è stata inserita una Masterclass (a invito) che si terrà nella mattinata di domenica 23 presso Palazzo Vecchio, in piazza San Michele, (sopra Ufficio Iat): “Pigato, il vitigno bianco più rappresentativo del Ponente Ligure”, Nell’occasione, Jacopo Fanciulli, Italian Wine ambassador ed esperto degustatore internazionale che, attraverso la degustazione di più etichette, parlerà della nuova annata, della biodiversità dei territori e della longevità di questo prestigioso vino Doc, prodotto tra l’altro da quasi tutte le aziende di Vite in Riviera.

Un secondo importante momento sarà quello di lunedì 24, dalle ore 10 alle 11, presso la sala del ristorante Nino’s, in piazza Rossi, con l’incontro dal titolo “Il potenziale ancora inespresso dei vini liguri nella nostra ristorazione”, appuntamento rivolto agli operatori horeca, sempre a cura di Jacopo Fanciulli. I locali coinvolti sono Un’Ottima Annata, Nino’s Braxerie (Albenga), Antica Osteria La Sosta (Laigueglia), Bar Neva (Cisano) e Il Baretto (Villanova d’Albenga).

L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Albenga e con il patrocinio di Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere Liguri, Associazione Nazionale Città del Vino ed Enoteca Regionale della Liguria. Fornitori tecnici dell’evento sono Ais e Fisar. Tra i partner segnaliamo Banca d’Alba, Acqua Minerale di Calizzano, La Genovese Caffè, Noberasco, Le Serre Village, Primopan, Olio Sommariva, Malandrone Vini e Bistrot 86, Giacosa, Plando, Rovere e Abc della Cantina.

Le aziende di Vite in Riviera

aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Bastia d’Albenga, Sv); Biovio (Bastia d’Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Enrico Dario (Bastia d’Albenga); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Sarola, Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano).