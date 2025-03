La giunta di Santa Margherita Ligure ha approvato l’istituzione della “Zona sosta limitata” per residenti valida 24 ore anziché dalle 19 alle 7. Un tema che ha contraddistinto la campagna elettorale trova quindi sbocco in un atto che si potrebbe definire “storico”, atteso che la vecchia disciplina risale a quasi 20 anni fa.

La delibera demanda al comando di polizia locale gli atti di competenza per l’istituzione della Zsl, consistenti, in particolare, nella posa della nuova segnaletica. Ciò fatto, sarà emanata entro l’estate l’ordinanza che modificherà ufficialmente gli orari di sosta.

«L’avevamo promesso in campagna elettorale e abbiamo mantenuto la parola − dichiara il sindaco, Guglielmo Caversazio − il nostro obiettivo è salvaguardare i residenti dalla diminuzione di posti auto gratuiti che ha comportato il restyling di viale Rainusso e che, fra alcuni mesi, comporterà la partenza dei cantieri nell’ex ospedale di via Arpe. Siamo consapevoli che chi residente non è avrà maggiori difficoltà a parcheggiare in spazi non a pagamento: da un lato, laddove possibile, è un invito a usare mezzi alternativi all’auto privata, dall’altra una semplificazione della circolazione interna perché incentiviamo i turisti e gli ospiti a dirigersi senza esitazione verso le aree blu o i parcheggi in struttura”.