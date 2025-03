Il cda di Bper Banca, riunitosi ieri, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo del 2024, confermando i risultati preliminari e la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,60 euro per azione.

Il dividendo sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti che sarà convocata il 18 aprile.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024 – ha commentato Franco Papa, amministratore delegato di Bper – risultati che non erano scontati considerando le sfide che interessano tutto il settore bancario. Abbiamo rafforzato ulteriormente le nostre basi, oggi confermiamo un solido profilo finanziario, reddituale e distributivo».

Papa sottolinea l’importanza di «un dato su tutti, nello scorso anno abbiamo erogato 17,4 miliardi di euro di nuove erogazioni a sostegno di famiglie e imprese, in un sistema nazionale che invece ha registrato una contrazione degli impieghi. Il 2024 è stato certamente un anno di svolta nel posizionamento di Bper sul mercato. Con il nuovo Piano Industriale ci siamo assunti degli impegni chiari che saranno la nostra guida per questo nuovo triennio, con l’obiettivo di continuare a generare nuovo valore per tutti i nostri stakeholders».