Ryanair ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto di Genova: confermate le 11 destinazioni dell’anno scorso: Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali.

Ryanair opera da/per Genova da 26 anni e per favorire la crescita del turismo in Liguria, chiede al governo regionale di eliminare l’addizionale municipale presso l’aeroporto di Genova, come già fatto dalle Regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia.

“Questo − si legge nella nota della compagnia − permetterà a Ryanair e ad altre compagnie aeree di aprire rapidamente nuove rotte, promuovendo il turismo e la crescita dei posti di lavoro durante tutto l’anno, come già successo in Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia”.