È tutto pronto per la sesta edizione della Timossi Experience, in programma a Genova martedì 25 e mercoledì 26 marzo 2025. Ai Magazzini del Cotone, gli operatori del settore HoReCa troveranno oltre 4.000 mq di spazi espositivi e oltre 180 aziende tra vino, birre, spirits, food e fornitori di servizi, per scoprire le ultime novità e tendenze del mercato.

Tante le novità. Dall’Arena Talk per discutere e analizzare i trend e le discussioni del momento che maggiormente interessano l’HoReCa e il settore del fuori casa. Alla Fuori Experience nei locali limitrofi, con alcuni dei produttori presenti alla manifestazione. Fino all’apertura al pubblico di appassionati, nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo.

Sarà un'occasione per degustare prodotti, stringere accordi commerciali e ampliare la propria rete di contatti. Ma anche un'Arena Talk per discutere e analizzare i trend e le discussioni del momento che maggiormente interessano l'HoReCa e il settore del fuori casa. E una Fuori Experience nei locali limitrofi, con alcuni dei produttori presenti alla manifestazione.

Per la prima volta, la Timossi Experience aprirà le sue porte anche al pubblico di appassionati, nella giornata di mercoledì 26 marzo, dalle 14 alle 18 con ultimo ingresso alle ore 17 (ingresso a pagamento fino a esaurimento posti, 20 euro) Un’opportunità per conoscere da vicino il mondo del beverage e food di qualità e degustare le eccellenze presentate dagli espositori.

La Timossi Experience 2025 si distinguerà per un’attenzione particolare alla formazione e all’approfondimento delle tematiche più attuali e rilevanti per il settore. L’Arena Talk animerà le due giornate, con la partecipazione di esperti, opinion leader e rappresentanti delle istituzioni.

La giornata di martedì 25 marzo si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali di Paola Bordilli, assessore a Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine del Comune di Genova e Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing territoriale, agli Impianti e alle Attività sportive del Comune di Genova. Il primo focus (ore 10.20) sarà dedicato all’importanza dell’ospitalità e della formazione nell’ambito dell’accoglienza e dello sviluppo economico e turistico del territorio, con la partecipazione di Alessandro Cavo, presidente di Ascom ConfCommercio e Fipe, Vicepresidente vicario della Camera di Commercio; Giovanni Ferrando, general manager dell’Hotel Bristol Palace e membro consigliere del consiglio d’amministrazione del Convention Bureau Genova e Roberto Costa, presidente della Camera di commercio italiana a Londra e noto imprenditore nel mondo Ho.Re.Ca.

Nel pomeriggio, alle 14, l’incontro dedicato ai Trend degli Spirits, per un’analisi delle ultime tendenze nel mondo dei distillati, con Massimo Barboni, Wine & Spirits strategic advisor; Gianluca Grandoni, responsabile di Spirits Timossi Beverage & Food Solution, Niccolò Grassi, responsabile di Spirits Prinz Firenze e Edoardo Felsini, F&B director del Collegio alle Querce di Auberge Resort. A seguire, si terrà un approfondimento dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale nella comunicazione aziendale e il digital marketing, con Paolo Puccini, direttore creativo e co-founder Pair Lab e Marco Vita, ceo di Laif.

Mercoledì 26 marzo la mattinata (inizioalle 10) sarà incentrata sul tema della sostenibilità come chiave vincente per lo sviluppo del Nicola Merciari, responsabile dell’Area Sostenibilità AzzeroCO2 e Umberto Napoli, co-founder e coo di Fourgreen.

Il pomeriggio si aprirà (alle 14) con un confronto sulle tendenze del mercato birrario, con Teo Musso, founder e imprenditore di Birra Baladin; Ivan Cavalcante, responsabile Birre del gruppo Timossi e Stefano Allera, responsabile di Birre Trussoni. In chiusura (ore 15.30), l’incontro dedicato alle tecniche di coaching per il settore, con Lucia Demartini, coach e orientatrice di Afet Aquilone e Laura Torretta, ceo di Happy Systemic Human Empowerment.

Entrambe le giornate si concluderanno con i Timossi Awards, che premieranno i migliori assaggi alla cieca di pubblico e operatori, dei prodotti presenti alla manifestazione.

Fondata nel 1952, Timossi Beverage & Food Solutions è un punto di riferimento nella distribuzione Horeca in Liguria e Nord-Ovest. L’azienda, con sede a Serra Riccò, offre un catalogo di oltre 3.500 referenze tra birre, vini, spirits e food, con un’attenzione particolare ai prodotti liguri. Timossi non è solo distribuzione: offre servizi di consulenza, progettazione locali e formazione tramite la Timossi Academy. Il gruppo, con un fatturato di 70 milioni di euro, comprende diverse società, tra cui 1492 Coloniale Group (import-export spirits) e Mog Mercato Orientale Genova. Impegnata anche nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, Timossi usa energia fotovoltaica e rinnovabile, ottimizza la logistica, promuove il riciclo e partecipa al recupero di reti fantasma in mare con AzzeroCO2. L’azienda punta sulla digitalizzazione e sullo sviluppo di partnership strategiche, con attenzione al welfare aziendale.