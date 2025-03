Domenica 16 marzo alle 11.30 (sala aperta dalle 11) alla Sala Grecale dei Magazzini del Cotone,nel Porto Antico di Genova, Silvia Salis iniziarà la campagna elettorale come candidata sindaco del centrosinistra

“Genova – si legge nella nota in cui Salis annuncia la sua candidatura – ha bisogno di aria nuova, di un domani che parta dalle persone e dalla loro voglia di cambiare”.

“Domenica 16 marzo – precisa la nota – lanciamo ufficialmente la nostra campagna per il cambiamento che serve alla nostra città. Perché sia capace di creare lavoro di qualità, di offrire opportunità e non costringere tante e tanti giovani a cercare la propria realizzazione altrove. Una città che non si rassegni alle diseguaglianze e torni a investire nei servizi di qualità diffusi in tutti i quartieri. Vi aspetto per raccontarvi il nostro progetto e, soprattutto, per costruirlo insieme. È già domani”.