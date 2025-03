Strategia, relazioni, sviluppo: la Liguria torna a puntare sul turismo degli eventi per rafforzare la propria attrattività internazionale. Al Full Contact Meeting Planner 2025, la Regione si presenta attraverso “Meet in Liguria“, con l’obiettivo di promuovere il territorio come destinazione d’eccellenza per meeting, incentive tour, conferenze ed esposizioni, settori strategici per lo sviluppo turistico regionale.

L’evento, in corso presso l’Excelsior Palace Portofino Coast fino a domani, sabato 8 marzo, è uno dei più esclusivi del settore. In questa edizione ospita oltre 70 buyer selezionati, rappresentanti di aziende italiane e internazionali di alto profilo, che, nel corso di due giorni di incontri B2B, hanno l’opportunità di scoprire il meglio dell’offerta Mice & Wedding ligure (Mice è acronimo di meetings, incentives, conference, exhibitions). Un’occasione unica per stringere collaborazioni strategiche e posizionare la Liguria tra le destinazioni più attrattive per chi cerca location esclusive per eventi.

«Dopo la partecipazione alla fiera di Palermo dedicata al settore dei matrimoni dello scorso mese di febbraio, la Liguria è ora presente per fare gli onori di casa all’evento in corso a Rapallo, per intercettare le opportunità del turismo congressuale, un comparto in continua evoluzione – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi – la nostra presenza al ‘Full Contact Meeting Planner 2025’ rafforza ulteriormente la strategia regionale di stagionalizzazione e diversificazione dell’offerta turistica, puntando su settori ad alto valore aggiunto come Mice e Wedding. Un passo decisivo per posizionare la Liguria tra le mete più ambite per chi cerca l’eccellenza nell’organizzazione di eventi a livello internazionale».

Grazie al lavoro sinergico tra istituzioni, enti locali e operatori privati, la regione oggi offre una gamma di location e servizi capaci di competere con le principali destinazioni europee. Dai centri congressi di Genova ai borghi iconici della Riviera dei Fiori e delle Palme, fino alle esclusive strutture di Portofino e del Golfo dei Poeti, il territorio si propone come la cornice ideale per eventi su misura.