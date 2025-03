Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione dell’Unione Europea per il contributo europeo al progetto Iter sulla fusione nucleare, ha completato la fabbricazione del secondo settore europeo del Vacuum Vessel in collaborazione con il consorzio Amw, composto da Ansaldo Nucleare, Westinghouse e Walter Tosto.

La cerimonia si è tenuta a Ortona a Mare, in Abruzzo, presso lo stabilimento della Walter Tosto spa, dove si sono riuniti i più alti rappresentanti dell’industria internazionale, delle istituzioni, degli stakeholder e dei membri dei team tecnici per celebrare questo importante traguardo per il progetto Iter.

Si tratta di uno dei componenti meccanici più avanzati mai costruiti. Marc Lachaise, direttore di Fusion for Energy, dichiara: «Il completamento del secondo settore europeo del Vacuum Vessel di Iter dimostra ancora una volta le straordinarie capacità produttive della nostra industria e la sua capacità di applicare rapidamente le lezioni apprese dal primo settore. Inoltre, illustra come l’Ue, attraverso la sua partecipazione al più grande progetto internazionale di fusione, possa coinvolgere con successo le piccole e medie imprese, aiutarle a crescere e a raggiungere i mercati esteri. Siamo orgogliosi di questo risultato perché dimostra che l’Europa è competitiva e sa mantenere le promesse. F4E, insieme al consorzio Ansaldo Nucleare, Westinghouse, Walter Tosto e in collaborazione con Iter Organization, ha fatto un altro passo per sfruttare il potenziale dell’energia da fusione».

Roberto Adinolfi, presidente di Ansaldo Nucleare, afferma: «Il completamento del secondo settore europeo del Vacuum Vessel da parte del Consorzio Amw conferma la capacità della catena di fornitura europea di combinare le forze e le competenze esistenti nelle singole aziende per fornire componenti complessi di alta qualità, all’avanguardia nelle tecnologie nucleari».

Il presidente di Westinghouse Long-Term Operations, Luca Oriani, aggiunge: «Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di festeggiare ancora una volta con i nostri partner di Ansaldo e Walter Tosto la consegna di un settore completo per il Vacuum Vessel di Iter. Ciascuno di questi settori è una testimonianza di anni di cooperazione avanzata e di consegna tecnologica, ed è emozionante riflettere su tutto il lavoro e l’innovazione che hanno reso possibile questo risultato. Non vediamo l’ora di continuare i nostri sforzi con gli altri settori e in future opportunità, per supportare il mondo nella ricerca di energia nucleare pulita, sicura e affidabile, in tutte le sue applicazioni».

Il ceo della Walter Tosto spa Luca Tosto, ha sottolineato: «Oggi raggiungiamo un traguardo straordinario, frutto di un impegno condiviso tra diverse realtà industriali che hanno trasformato questo sogno in un risultato eccezionale. La certezza del successo non era affatto garantita e ha rappresentato una vera e propria sfida per tutte le aziende coinvolte nel potenziamento e nella realizzazione di questo progetto. Come sempre, dietro a questi traguardi, la parte fondamentale sono le persone. È solo grazie all’impegno e alla professionalità di ogni singola maestranza che siamo giunti fino a qui oggi. Questo percorso, intrapreso con fiducia, ci ha rafforzato e reso più competitivi, dimostrando che siamo pronti a ricoprire un ruolo da protagonisti nella catena del valore del settore nucleare».

Cos’è il Vacuum Vessel

Il Vacuum Vessel può essere descritto come un enorme contenitore a doppia parete che ospiterà la reazione di fusione. Esso fornirà un ambiente pulito, impedendo l’ingresso di polvere, aria, liquidi e impurità nella sua camera. Grazie a un insieme di potenti magneti superconduttori che abbracceranno il vaso, il plasma galleggerà senza toccare le sue pareti. Il Vacuum Vessel di Iter è composto da nove settori. L’Europa fornirà cinque di essi e la Repubblica di Corea i restanti quattro. Il componente ha un diametro di 19,4 m, un’altezza di 11,4 m e pesa circa 5200 tonnellate. Rispettando gli standard rigorosi stabiliti dall’Autorità per la Sicurezza Nucleare della Francia, il componente opererà in modo sicuro.

Ogni settore conta circa 150 km di cordoni di saldatura. In tutte le strutture di produzione, ampi team di tecnici, esperti di metrologia, ingegneri e responsabili del controllo qualità hanno ispezionato continuamente la produzione per ridurre al minimo i rischi. Più di 20.000 ore di lavorazione e almeno 100.000 ore di saldatura sono state necessarie per produrre il secondo settore europeo. Il settore partirà dall’Italia a marzo e viaggerà via mare fino a Fos-sur-Mer, il porto industriale di Marsiglia. Successivamente, sarà caricato su un enorme rimorchio per essere trasportato al sito Iter. Gli altri tre settori europei sono in fase di produzione e saranno consegnati nei prossimi due anni.