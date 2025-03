Fondazione ITS Academy La Spezia, in collaborazione con Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, ente di formazione riconosciuto a livello nazionale nel settore della logistica portuale, intermodale e ferroviaria, promuove due percorsi formativi biennali, progettati per fornire agli studenti competenze tecniche avanzate e concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Corso mobilità: Tecnico Superiore per la Logistica e il Trasporto Intermodale – Spedizioniere

Il corso forma professionisti specializzati nella gestione dei flussi di merci e persone, con competenze nell’organizzazione dei trasporti, nella gestione documentale e nelle tecnologie digitali applicate alla logistica. Gli studenti acquisiranno strumenti fondamentali per operare in contesti portuali, intermodali e di supply chain management, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

Corso ferroviario: Tecnico Superiore del Trasporto Ferroviario e Intermodale – Agente Polifunzionale

Un percorso formativo altamente specializzato (Scuola Nazionale Trasporti e Logistica è tra i pochissimi enti in Italia autorizzato dall’Agenzia Nazionale ad erogare formazione ferroviaria abilitante), finalizzato a fornire le competenze necessarie per lavorare nel settore ferroviario, con particolare riferimento alla gestione, preparazione e conduzione dei convogli. Il programma include moduli teorici e pratici per ottenere le certificazioni richieste per operare nella rete ferroviaria nazionale, oltre a una preparazione approfondita sulle tecnologie avanzate applicate al trasporto intermodale.

La qualità della formazione ITS si distingue per il suo approccio pratico e applicativo, pensato per garantire un ingresso immediato nel mondo del lavoro. Tra i punti di forza:

diploma riconosciuto a livello nazionale ed europeo (EQF 5), con certificazioni spendibili negli ambiti professionali più richiesti;

stage in azienda (700-800 ore) all’interno di imprese del settore logistico e ferroviario, per un apprendimento sul campo e un primo contatto diretto con le realtà lavorative;

docenti e formatori provenienti dal mondo dell’impresa, per un insegnamento basato su esperienze reali e competenze aggiornate;

opportunità concrete di inserimento professionale: gli ITS registrano tassi di occupazione superiori all’80% entro un anno dal diploma, grazie alla forte collaborazione con le aziende;

innovazione e sostenibilità: i corsi includono moduli dedicati alle nuove tecnologie digitali, all’automazione, alla gestione dei dati e alla sostenibilità nei trasporti.

I corsi ITS sono rivolti a giovani diplomati, appassionati di logistica e trasporti, che desiderano costruire una carriera solida e qualificata in un settore in espansione. Possono partecipare alla selezione i candidati interessati che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per il corso ferroviario, sono previsti requisiti specifici, tra cui il superamento delle visite mediche di idoneità previste dalla normativa vigente.

Come candidarsi

Le iscrizioni al corso ferroviario sono aperte fino al 10 marzo 2025

Le iscrizioni al corso mobilità sono aperte fino al 17 marzo 2025

Per informazioni dettagliate sui programmi e sulle modalità di selezione:

Siti web: www.itslaspezia.it e www.scuolatrasporti.com

Tel: 0187-779162

Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) rappresentano un’alternativa di alta formazione tecnica e professionale rispetto ai percorsi universitari tradizionali. L’approccio pratico, l’integrazione con il mondo del lavoro e le elevate prospettive occupazionali rendono questi percorsi una scelta strategica per chi vuole acquisire competenze concrete e accedere a opportunità professionali qualificate.

Un investimento sulla propria formazione che apre le porte a una carriera solida e dinamica nel settore della logistica e del trasporto ferroviario.