Bper Banca ha depositato presso Consob, in data 26 febbraio, il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio.

L’offerta ha a oggetto le massime n. 453.385.777 azioni ordinarie dell’emittente (ossia la totalità delle azioni emesse da BP Sondrio). Bper riconoscerà – per ciascuna azione dell’emittente portata in adesione all’offerta – un corrispettivo unitario pari a n. 1,450 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Bper già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate sull’Euronext Milan. Pertanto, per ogni n. 20 azioni dell’emittente portate in adesione all’offerta saranno corrisposte n. 29 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione.

Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dell’offerente rilevato alla chiusura del 5 febbraio 2025 (data di riferimento) pari a euro 6,570, il corrispettivo esprime una valorizzazione pari a euro 9,527 per ciascuna azione dell’emittente, e pertanto incorpora un premio pari al:

• 6,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni BP Sondrio alla data di riferimento, pari a euro 8,934;

• 8,0%, 10,3%, 9,7% e 0,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni BP Sondrio rispettivamente nel primo mese nonché nei tre, sei e dodici mesi antecedenti la data di riferimento.

Il documento di offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob.

Il giorno precedente, in data 25 febbraio, il c.d.a della Banca Popolare di Sondrio aveva nominato, con l’astensione del dott. Roberto Giay, BofA Securities e Morgan Stanley & Co. International plc quali advisor finanziari e lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Clifford Chance quali consulenti legali, che assisteranno il consiglio di amministrazione nello svolgimento delle attività di propria competenza in relazione all’ops annunciata da Bper Banca.

Il consiglio di amministrazione Pop Sondrio, monitorando l’andamento dei corsi azionari di BP Sondrio e Bper nel periodo successivo all’annuncio dell’offerta, ha preso atto che “il rapporto di scambio dell’offerta (1,450 azioni ordinarie di Bper di nuova emissione per ogni azione di BP Sondrio) continua a esprimere uno sconto implicito che, rispetto al prezzo ufficiale in data 25 febbraio 2025, è pari a circa il 3%”.