La prima edizione di Genova Antiquaria, tenutasi a Palazzo della Meridiana dal 21 al 26 febbraio, si è chiusa ieri con 1488 presenze e un ricavato di 7624 euro interamente devoluti all’associazione Arkè Odv.

Arché dal 2000 fornisce cure dentistiche gratuite ai bambini in difficoltà.

Gli organizzatori e i 12 espositori in 7 giorni hanno raggiunto un pubbliconon solo genovese e ligure ma proveniente da tutto il nord Italia.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova, e il sostegno di Banca Passadore & C.

Con la chiusura di questa edizione “zero” non si conclude il percorso, ma si apre una nuova pagina: l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS è già al lavoro per nuovi progetti, pronta a rendere il palazzo un punto di riferimento sempre più dinamico e accessibile per la cultura e l’arte.