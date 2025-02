A partire dal mese di marzo, sparsi in tutti i Municipi di Genova, ci saranno altri 92 nuovi posteggi “kiss & buy” che, aggiungendosi ai 44 della fase sperimentale avviata l’anno scorso nel centro città, consentiranno ai cittadini genovesi soste brevi (massimo mezz’ora) a costo zero.

Ieri pomeriggio, 26 febbraio, durante la Commissione consiliare mobilità e commercio, sono state rese note le vie interessate dai nuovi posteggi e i criteri con cui sono stati scelti ed individuati gli stalli, ovvero cercando di evitare le zone in cui la turnazione dei posteggi è già assicurata o dalla presenza di stalli a disco orario, o dalla presenza di strisce blu o azzurre, con il preciso obiettivo di favorire il rapido avvicendamento dei cittadini a negozi, farmacie, uffici e servizi.

La mappatura dei nuovi parcheggi è stata effettuata dall’Amministrazione comunale e dagli uffici dell’Urbanistica, del Commercio e della Mobilità, al fine di andare il più possibile incontro alle esigenze sia della cittadinanza che degli operatori economici.

Per poter accedere agli stalli, delimitati da strisce bianche e con la scritta “kiss & buy”, sarà necessario esporre sul cruscotto il disco orario. La sosta consentita è di mezz’ora, scaduta la quale è necessario spostare il proprio veicolo. I nuovi 92 stalli presenti nelle delegazioni saranno attivi dalle 8 alle 20 nei giorni feriali, mentre nei festivi resteranno gratuiti senza vincoli di durata. Per quanto riguarda i parcheggi “Kiss and Buy” del centro città, inaugurati nel 2024, invece, rimarranno attivi dalle 8 alle 20 dei giorni sia feriali che festivi, mentre nelle ore serali e notturne resteranno gratuiti senza vincoli di durata.

Ecco dove sono i 92 nuovi posteggi “kiss & buy”:

Municipio II: via BOLOGNA 92 D R (1); via BURANELLO 164 R (2); via CARZINO 6 (1); via GIOVANETTI 88 R (2); via SAN PIER D’ARENA 187R (2); via SALUCCI 7 R (2); via SAN G. BOSCO (2); via PITTALUGA 20 R (3); via G.B. MONTI (2)

Municipio III: via PAGGI 30 (1); corso MONTE GRAPPA 30R (1); via BERGHINI 10R (1); Largo MERLO 267R (1); via FEREGGIANO 45 (2); via NICOLODI 1 (2).

Municipio IV: via PIACENZA 220DR (2); via BOBBIO 35 (1); via MOLASSANA 122AR (2); via STRUPPA 146 IR (2).

Municipio V: via BORZOLI 168R (2); via JORI 20 (1); via PASTORINO 32R (2); via LANZA 5R (1); via S.QUIRICO 301R (1); via JORI 132R (2); via CANEPARI 2 (2); via CANEPARI 10R (1); via CANEPARI 14R (1); piazza RISMONDO 6R (2)

Municipio VI: via BORZOLI 6 (2); via GATTORNO 3 (2); via CIRO MENOTTI 87R (2); via MERANO 63R (2); via CATERINA ROSSI 5 (2); via PELLIZZARI 1R (2);

Municipio VII: via MARTIRI LIBERTA’ 4 (2); via PRA’ 59 (3); via PEGLI 56R (2); via MULTEDO DI PEGLI 107R (1); via PALLAVICINI 6 (4); via DON G. VERITA’ 2C (2); via MARTIRI LIBERTA’ 33R (2)

Municipio VIII: Corso GASTALDI 197R (2); via CAPRERA 96R (2); via LAGUSTENA 57 (1); via F. RICCI 97R (1)

Municipio IX: via DEI MILLE 37R (1); via A. GIANELLI 53R (2); via QUARTO 27R (2); via REDIPUGLIA 12R (2); corso EUROPA (2); piazza DUCA ABRUZZI 11 (2)

«La sperimentazione dei parcheggi “Kiss & Buy” in centro città è stata un successo- dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – come hanno testimoniato i commercianti della zona e gli utenti, ed è per questo che, insieme alle associazioni di categoria, abbiamo deciso di ampliare l’offerta di questi stalli che, a costo zero, permetteranno in tutti i quartieri di Genova l’avvicendamento dei cittadini ad una serie importante di attività e di servizi. C’è stata quindi la precisa volontà politica di portare i parcheggi “Kiss& Buy” in ogni quartiere segno della attenzione ad una Genova policentrica, a partire da Sestri Ponente che ne aveva fatta esplicita richiesta all’Amministrazione, permettendoci di ottenere circa 150 stalli totali per la sosta breve, di cui 3 sono stati aggiunti in piazza Fontane Marose proprio ultimamente e 92 verranno inaugurati a breve in tutti i Municipi della città. Così come abbiamo elaborato delle mappe per la clientela del centro, faremo altrettanto per i nuovi “Kiss and Buy” negli altri quartieri»

«I Kiss & Buy sono aree disco a 30 minuti che abbiamo for mente voluto come Amministrazione per sostenere il commercio al dettaglio e favorire un rapido avvicendamento delle soste in aree con un’alta densità di attività ma che soffrono di carenza di parcheggio- dichiara l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino – Si tratta di un’iniziativa che ha avuto un particolare successo in fase sperimentale, per questo motivo abbiamo lavorato per crearne ulteriori 92 e arrivare a coprire in modo ancora più capillare tutto il territorio genovese. Oltre ad avvalerci di una mappatura dei servizi sul territorio, abbiamo voluto dialogare con i Civ direttamente interessati per prendere decisioni che non fossero solo “sulla carta”, ma aderenti alle reali necessità dei quartieri».