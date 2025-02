Andora accelera i tempi per il collegamento al depuratore di Imperia. Nel gennaio scorso, il sindaco Mauro Demichelis ha firmato con l’Ato Ovest Imperia l’accordo per il collettamento dei reflui del Comune di Andora a Imperia. Grazie a questo documento, che ha assicurato l’impiego di fondi comunali, Rivieracqua ha avviato i lavori per la posa della condotta fognaria che, partendo dal passaggio a livello di piazza Santa Caterina raggiungerà l’impianto di sollevamento denominato Sacra Famiglia, situato vicino al Parco delle Farfalle.

«Salvo imprevisti, prima dell’inizio dell’estate 2025, questo impianto sarà in grado di convogliare i reflui della parte di ponente di Andora al depuratore di Imperia, utilizzando la condotta fognaria già posata sotto la pista ciclabile – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis –. Terminata la stagione estiva, i lavori riprenderanno: verrà collocata sulla via Aurelia la condotta che si collegherà con la stazione di trattamento di Villa Fontana, all’altezza del porto turistico. In questo modo, nel 2026, tutto il territorio di Andora potrà convogliare i reflui a Imperia».

Rivieracqua spa ha predisposto il progetto definitivo delle opere necessarie al collettamento, ma anche in questo caso, come già avvenuto per la posa delle condotte dell’acquedotto e della fognatura sotto la pista ciclabile, fondamentali per l’avvio delle opere sono stati i fondi messi a disposizione da Andora.

«Siamo soddisfatti di raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissati con anticipo sul cronoprogramma di Rivieracqua e di poter annunciare le fasi finali di un’opera molto importante per Andora – ha aggiunto Demichelis –. Il nuovo accordo firmato con l’ATO Ovest Imperia ha dato il via a un investimento mirato di più di un milione e mezzo di euro e ci ha consentito di impiegare esclusivamente su Andora i soldi che gli andoresi avevano versato in bolletta fino al 2016 per il servizio di depurazione. Fino a oggi abbiamo destinato ben 3.311.106,04 euro che hanno permesso di posare sotto la pista le condotte di fognatura e acquedotto nell’ambito del Master Plan del Roja. Il tutto a beneficio delle risorse idriche di Andora e per uscire dalla procedura di infrazione comunitaria causata dal fatto che non abbiamo un depuratore, perché non ci è stato concesso di realizzarlo sul territorio».