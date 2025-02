A partire da gennaio 2025, Basko, insegna del gruppo Sogegross, diventa “sponsor di maglia” delle due squadre di serie D (una maschile e una femminile) della pallavolo imperiese, appartenenti alla società Imperia Volley.

La sponsorship va ben oltre la semplice presenza del logo sulle maglie degli atleti e sugli striscioni nei Palazzetti dello Sport della città ligure. Si tratta di un progetto strutturato nell’ambito Basko For Next Gen, il programma con cui Basko si impegna a supportare le nuove generazioni, promuovendo il benessere, l’educazione sportiva e alimentare nei territori in cui opera.

Giovanni D’Alessandro, direttore Canale Basko, commenta: «La nostra missione è da sempre quella di contribuire al benessere delle persone, incentivando abitudini salutari attraverso progetti utili alla divulgazione e alla promozione di buone pratiche. Anche con questa iniziativa vogliamo facilitare e promuovere azioni di sostegno alla disciplina sportiva non solo per i suoi benefici fisici, ma anche per il ruolo che gioca come strumento di aggregazione, inclusione e sviluppo personale. Investire nello sport a livello locale significa contribuire al benessere delle nuove generazioni e delle loro famiglie, creando occasioni di crescita e scambio. Basko, con il progetto “Basko For Next Gen”, intende rafforzare il legame con la comunità, favorendo il dialogo intergenerazionale e promuovendo valori sani attraverso l’attività fisica e uno stile di vita equilibrato».

«Siamo molto felici di questo tangibile aiuto che Basko ha deciso di darci per portare avanti i sani valori dello sport e, in particolare, della pallavolo nei nostri territori − aggiunge Vincenzo Costantini, presidente dell’Imperia Volley − contribuiremo con la nostra attività associativa a perseguire gli stessi obiettivi che Basko incarna con il suo progetto “Basko For next Gen” e che condividiamo totalmente. E ne siamo particolarmente orgogliosi».

La collaborazione tra Basko e Imperia Volley mira a creare un impatto positivo sulla comunità, promuovendo lo sport come mezzo per favorire la crescita e l’inclusione delle nuove generazioni, rafforzando il legame tra le diverse generazioni e diffondendo valori sani e comportamenti responsabili.