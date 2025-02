«Ora più che mai serve una normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime che regoli tutto il comparto». Lo ha dichiarato l’assessore regionale ligure al Demanio Marittimo e coordinatore del tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola, intervenuto oggi, su invito di Confartigianato Imprese Demaniali, al convegno “Il futuro della filiera balneare italiana nel nuovo modello di mercato”.

L’evento è in corso di svolgimento a Carrara e si inserisce all’interno dell’edizione 2025 di Balnearia, manifestazione fieristica dedicata al settore.

«Parliamo di un settore fondamentale per il turismo – ha aggiunto Scajola – e, di conseguenza, per l’economia del Paese che conta oltre 30 mila imprese e garantisce 1 milione di posti di lavoro. Queste imprese e questi lavoratori devono avere certezze che, a oggi, ancora non hanno. Come Regioni continueremo a lavorare, come facciamo in ogni sede possibile da anni, per ottenere questo e salvaguardare una parte significativa del mondo del lavoro italiano».