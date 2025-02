Le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil e Faisa Cisal hanno inviato oggi ad Amt e alle aziende del servizio del trasporto pubblico locale dell’area metropolitana genovese la lettera con la quale vengono interrotte le relazioni sindacali.

La protesta nasce dal mancato rispetto dell’intesa nazionale dello scorso dicembre con la quale le associazioni datoriali del comparto si impegnavano a corrispondere una tantum ai propri dipendenti.

“Le aziende, su indicazione delle loro rappresentanze nazionali, non hanno alcuna intenzione di rispettare quanto hanno sottoscritto poco più di due mesi fa e questa mancanza di serietà non è tollerabile, soprattutto perché questa una tantum è stata concordata al tavolo delle trattive e per chi la riceve rappresenta una boccata d’ossigeno a un costo della vita in costante aumento – commentano le segreterie sindacali di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Uil Faisa Cisal in una nota – le segreterie nazionali hanno attivato le procedure di raffreddamento e hanno deciso di sospendere le relazioni industriali a tutti i livelli, regionali, territoriali e aziendali, fino al rispetto delle intese sottoscritte”.