Algo, azienda specializzata in alzacristalli elettrici per l’automotive, ha una nuova proprietà.

“Nei prossimi giorni aspettiamo la convocazione da parte della nuova proprietà di Algo per conoscere il piano industriale”, spiega in una nota la Fim Cisl Liguria.

La società di ricambi auto che ha lo stabilimento a Leivi è stata acquistata da un fondo: “Ci sono stati momenti di difficoltà in passato per la crisi dell’automotive, ma adesso Algo ha diverse commesse, dobbiamo monitorare per avere le garanzie necessarie per il futuro. È una realtà importante non solo per il Tigullio con 80 dipendenti e nei giorni scorsi è stato eletto per la prima volta il nostro rsu Davide Esposito che è risultato il delegato più votato. Una dimostrazione di grande fiducia da parte dei lavoratori che ringraziamo. Per questa ragione chiederemo alla nuova proprietà di investire e potenziare l’azienda perché può crescere ancora. Auspichiamo un piano industriale a media – lunga scadenza dove si valorizzino le professionalità e le competenze umane che sono tante”.