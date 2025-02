L.I. Services srl, che ha sede in via Ippolito d’Aste 1 a Genova, organizza un corso gratuito per disoccupati/inoccupati dell’età di 18-35 anni per formare figure di “Tecnico Audio, Video, Luci e Strutture!” con qualifica finale e che prevede la garanzia assunzionale per il 60% dei partecipanti come da accordi sindacali.

Le iscrizioni sono aperte dal 17/2/25. Chi è interessato può cliccare www.liservices.org e scaricare la scheda di Iscrizione.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea, Priorità 1 “Occupazione” del Programma Regionale FSE + Liguria 2021-202

Il corso ha l’obiettivo di formare un tecnico specializzato in grado di: utilizzare gli strumenti professionali necessari per scenografie e stand; progettare e curare l’allestimento delle attrezzature audio, video e luci; operare con strumenti informatici e tecnologici per lo show; elaborare fonti sonore e registrare per la gestione della scena.

La classe sarà composta in seguito a graduatoria da 10 persone disoccupate o inattive di età inferiore ai 35 anni, con priorità per i residenti o domiciliati in Liguria in possesso di un diploma delle scuole superiori e/o qualifica professionale. Non sono richieste esperienze pregresse nel settore