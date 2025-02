Il centrodestra genovese apprezza la candidata sindaco del centrosinistra, Silvia Salis.

Oggi, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine della tappa genovese del tour del Gestore dei servizi energetici, rispondendo a una domanda sulla candidata del centrosinistra, ha dichiarato: «Certamente Silvia Salis è una buona candidata. Se l’avesse chiesto a me, poteva essere una candidata anche per noi».

Ieri l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rispondendo alle domande dei giornalisti all’uscita dalla Lilt di Genova, dove sta svolgendo il servizio di volontariato in seguito al patteggiamento con la procura nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione, ha detto: «La conosco bene, conosco bene suo marito, sono due persone simpatiche, perbene, capaci, lei credo che abbia una storia personale importante, nel suo caso l’ascensore sociale ha funzionato: da giovane, bimba, figlia del custode del campo sportivo a campionessa italiana, olimpionica, dirigente dello sport italiano, credo che sia una buona candidata. Non so se la sua coalizione la farà lavorare come saprebbe e per quello che potrebbe fare però certamente è una buona candidata. Dopo lo spettacolo che abbiamo visto in queste settimane alla fine la montagna non ha partorito il topolino, ha partorito qualcosa di un pochino più pregiato».

Quanto a Pietro Piciocchi: «Sicuramente è un buon candidato, ha portato avanti il Comune di Genova da tempo, lo ha fatto anche prima in un altro ruolo, è una persona preparata sia professionalmente, visto che è un avvocato amministrativista, sia ormai da un punto di vista politico, quindi sarà indubbiamente una bella sfida. Per una volta – ha concluso Toti – i genovesi non possono mugugnare, hanno davanti due candidati di livello».