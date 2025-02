A Recco è partito il piano di interventi messo a punto dall’ufficio Verde Pubblico del Comune di Recco. Il cantiere è entrato nella fase operativa con la potatura dei 26 platani in via Pisa, per alleggerire e contenere le chiome degli alberi ad alto fusto. Con il completamento delle operazioni in via Pisa, i lavori proseguiranno in piazza Gastaldi.

«Il piano di interventi − dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin − testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel mantenere decoroso e sicuro l’ambiente urbano. La cura e la manutenzione costante degli alberi sono fondamentali per la salute delle aree verdi del territorio comunale, e tutte le potature seguono un piano preciso legato alla stagionalità».

Per garantire l’efficacia dell’intervento la potatura deve essere effettuata durante il periodo di “riposo” della pianta, quando gli alberi hanno una minore esposizione agli attacchi di micosi e parassiti. Nel caso specifico dei platani, febbraio è il mese ideale per tali operazioni. L’affidamento a professionisti del settore assicura che gli interventi siano eseguiti con la massima competenza e precisione.

Le operazioni riguarderanno diverse specie di alberi, tra cui tigli, platani, cedri e magnolie, distribuiti in varie zone della città. In particolare, saranno interessati piazzale Europa, via alla Stazione, via XXV Aprile, dove verranno potati 30 tigli. Inoltre, le aree interessate dal piano di potature includono piazzale Ricina, dove saranno curate 6 canfore, e il Belvedere della chiesa in via Polanesi, con la potatura di 4 tigli. In totale, circa sessanta ulteriori essenze arboree riceveranno le necessarie cure.