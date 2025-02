Il bando, già aperto, “Patto per la Promozione dell’Occupazione nei Settori del Commercio e dell’Artigianato in Liguria” grazie al quale le imprese dei settori del Commercio e dell’Artigianato possono presentare domanda di accesso ai Bonus assunzionali a sostegno dell’occupazione, sarà illustrato a Sestri Levante il 20 febbraio alle 14.

L’incontro è organizzato da Ascom Confcommercio delegazione di Sestri Levante si terrà a Palazzo Fascie (corso Colombo 48).

Possono presentare domanda le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

Risultare iscritta/aderente, come da registro imprese, ad aggregazioni strutturate di impresa – quali consorzi (es. CIV) o reti soggetto;

risultare in possesso alla data di assunzione oggetto dell’incentivo di uno dei seguenti marchi: “Artigiani in Liguria”, “Botteghe storiche”, “locali di tradizione”, “Bottega Ligure”;

avere sede operativa all’interno di un comune non costiero, ove si procede all’assunzione.

Verrà inoltre illustrato il Bando “Patto per il lavoro nel settore del turismo anno 2025” di prossima apertura.

Ascom ha inoltre calendarizzato i seguenti corsi obbligatori:

corso di primo soccorso (12 ore) il 18,20 e 25 marzo;

corso di aggiornamento primo soccorso (4 ore) il 25 marzo;

Il corso di primo soccorso va aggiornato ogni 3 anni con 4 ore di aggiornamento pratico.

Corso di formazione lavoratori (8 ore) e aggiornamento formazione lavoratori (6 ore) il 31 marzo e il 2 aprile.

La formazione dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria per ogni socio/lavoratore e va aggiornata ogni 5 anni.

Per informazioni e iscrizioni contattare Ascom Sestri Levante allo 0185/42435 dal lunedì al venerdì h. 9 – 11:30.