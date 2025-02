Dopo l’ok del Movimento 5 Stelle nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, è arrivata anche l’ufficialità del Pd alla candidatura di Silvia Salis a sindaco di Genova con una nota: “Alla luce dell’esito del comitato politico, il Partito Democratico ha formalizzato a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a sindaca di Genova alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica. Silvia Salis, genovese, 39 anni, laureata in scienze politiche, è dal 2021 vicepresidente vicaria del Coni, dopo una grande esperienza maturata sui campi dell’atletica italiana e internazionale. Prima donna ai vertici del Coni, ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali. L’assemblea metropolitana per gli adempimenti statutari sarà pertanto convocata nelle prossime ore. Si arriva a questo risultato grazie a coloro che in queste settimane hanno lavorato per l’unità del Partito Democratico e per la più ampia coesione di una nuova Coalizione Progressista, a partire da Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile, Armando Sanna e Federico Romeo”.

La nota del Cinque Stelle invece è più stringata: “Nella serata di domenica 16 febbraio il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin. Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”.

Nei giorni scorsi era arrivato l’ok di Italia Viva: “La delegazione di Italia Viva ha incontrato Silvia Salis, la campionessa olimpica di lancio del martello, vicepresidente vicaria del Coni e ora a qualche passo dall’investitura ufficiale da candidata sindaco per il centro sinistra alle elezioni comunali di Genova.

“Restano centrali i temi dello sviluppo e della crescita di Genova. Abbiamo ribadito grande interesse per la sua candidatura civica e per la forte volontà di costruire una coalizione ampia con un ruolo forte del centro. Restano centrali i temi dello sviluppo e della crescita di Genova così come le questioni cruciali della sicurezza e delle infrastrutture. Salis ha le caratteristiche di credibilità e autonomia indispensabili per vincere. Se i contenuti programmatici e l’idea di coalizione saranno quelli che ci ha esposto, il nostro contributo sarà massimo”.

Nel fine settimana anche il via libera di Alleanza Verdi Sinistra: “Silvia Salis è una donna e l’espressione di una proposta civica, condizioni che fin dall’ inizio abbiamo considerato positive per facilitare l’allargamento della coalizione e il rinnovamento della proposta politica ai cittadini genovesi. L’ incontro ha visto molti punti di convergenza con Silvia, a livello programmatico, in particolare sulla difesa e l’allargamento dei diritti sociali e civili dei cittadini e delle cittadine. Abbiamo, più in generale, condiviso con Silvia Salis la determinazione nel proporre un’alternativa netta, a partire dai contenuti, all’ amministrazione Bucci-Piciocchi. Guardiamo perciò con favore alla sua candidatura per la convinzione e la volontà di una proposta progettuale alternativa. Chiediamo che, a questo punto, si riunisca la coalizione per definire ufficialmente la candidatura, varare definitivamente il programma e affrontare la questione delle presidenze dei municipi”.

Si attende ora il via libera del Pd, che ha proposto la candidatura, quindi dovrebbe trattarsi soltanto di una formalità.