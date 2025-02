Il Comune di Rapallo ha approvato l’avvio di una collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova per un progetto di ricerca che mira allo sviluppo di metodologie e strumenti di analisi e proiezione finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesistico e urbanistico della città.

Il progetto, della durata di quattro anni, prevede non solo studi e ricerche mirate allo sviluppo socio-territoriale, ma anche l’organizzazione di incontri, seminari e conferenze che coinvolgeranno esperti e istituzioni, rafforzando così il legame tra il mondo accademico e le strategie di sviluppo comunale. La convenzione, attualmente approvata in sede di Giunta, non comporta oneri finanziari immediati per il Comune.

«Questa collaborazione rappresenta un significativo investimento nel futuro del nostro territorio, con l’obiettivo di coniugare la ricerca accademica e lo sviluppo culturale e urbanistico della nostra città. Ringrazio il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova per la proposta e la disponibilità» ha commentato il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci.