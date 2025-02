Mercoledì 19 febbraio dalle 15 alle 17, presso la sede di Confindustria Imperia (viale Matteotti 32), a Imperia, si terrà il convegno dal titolo “decreto salva casa | decreto legge n. 69/2024 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” organizzato da Confindustria Imperia e Ance Imperia.

Durante l’incontro verrà svolta una disamina delle norme modificate dal Decreto con un approfondimento sulle norme fiscali, a seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2025 nonché sulla proroga del d.l. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@anceimperia.it.

«Un plauso per questa norma – afferma Enio Marino, presidente di Ance Imperia – sicuramente volta alla semplificazione. Ora è però importante capire l’applicabilità delle nuove disposizioni sulla base delle leggi regionali».

«Sarà un incontro interessante per approfondire un tema che interessa amministrazioni locali, professionisti e categorie – aggiunge Marco Scajola, assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia – come coordinatore vicario della commissione in materia di edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ho recentemente partecipato a un tavolo di lavoro con il ministro Salvini relativo al ‘Decreto Salva-Casa’. Relazionerò i presenti sulle recenti novità e linee guida e sui loro sviluppi in ambito regionale».

Il decreto-legge 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, il cosiddetto Decreto “Salva-Casa” è entrato in vigore il 30 maggio 2024. Esso contiene importanti modifiche al Dpr 380/2001 (Tue edilizia) su diversi temi, tra cui: attività edilizia libera, stato legittimo dell’immobile, cambi di destinazione d’uso, tolleranze costruttive ed esecutive, nuovo accertamento di conformità in sanatoria, alienazione degli immobili abusivi.

Dalla sua entrata in vigore, numerose quindi sono le questioni applicative e interpretative che sono sorte, in particolare con riferimento al rapporto con le normative regionali e locali vigenti. Ad oggi alcune Regioni, tra queste anche la Regione Liguria, hanno già fornito le prime indicazioni circa l’applicabilità delle nuove disposizioni introdotte in rapporto alle singole normative regionali.

Illustreranno le novità e ne discuteranno Marco Scajola (assessore all’Urbanistica e all’Edilizia della Regione Liguria), Roberto Damonte (Studio Legale Damonte di Genova), Matteo Barabino (Studio Legale Damonte di Genova), Antonio Parolini (Studio Parolini Commercialisti di Imperia).