Sanremo si conferma una delle mete più ambite su Airbnb durante il Festival della canzone Italiana. L’evento, diventato un fenomeno culturale a tutto tondo, attrae ogni anno un pubblico sempre più trasversale, con un impatto significativo sul turismo e sull’economia locale.

Anche per l’edizione 2025, i dati di Airbnb rivelano un forte interesse per ricerche di alloggi a Sanremo, con un numero importante delle ricerche dei soggiorni da parte di diverse fasce d’età e una distribuzione geografica variegata tra chi vuole vivere da vicino la magia del Festival.

Ricerche di alloggi a Sanremo durante il Festival: le generazioni a confronto

Secondo i dati raccolti da Airbnb, durante la settimana del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025), si è registrato un forte interesse in termini di ricerche di alloggi sulla piattaforma, principalmente da parte dei Millennial, nati tra gli inizi degli anni 80 e la a metà anni dei 90 (29%) e dalla GenX, nati dal 1960 al 1980 (26%), seguiti, a brevissima distanza dalla GenZ (nati tra il 1996 e il 2010) (21%).

Questo trend conferma che il Festival mantiene un’ampia attrattiva, coinvolgendo diverse generazioni e consolidando il suo ruolo di evento di riferimento nel panorama culturale italiano.

Chi viaggia a Sanremo? Il numero medio di ospiti

Analizzando il numero medio di ospiti, la maggior parte delle ricerche proviene da gruppi di due persone (38%), seguiti da viaggiatori singoli (14%) e gruppi di tre o quattro persone.

Da dove arrivano i visitatori?

Le ricerche su Airbnb confermano che Sanremo continua a essere una meta di forte interesse per i viaggiatori italiani, specialmente durante la manifestazione musicale, con una distribuzione variegata della provenienza dei visitatori. Le principali città di origine di chi ha cercato un alloggio per la settimana del Festival sono Milano (circa 16%), Roma (11%) e l’area della campagna umbra (9%). Altri centri di rilievo includono Lombardia e Piemonte (entrambe all’8%) e Torino (7%).

L’andamento delle ricerche su Airbnb per il Festival di Sanremo 2025 riflette un trend più ampio che sta trasformando il modo di viaggiare in Italia: eventi culturali e musicali non sono più solo appuntamenti di intrattenimento, ma diventano veri e propri catalizzatori di turismo esperienziale. Questo fenomeno evidenzia come i viaggiatori siano sempre più orientati a pianificare le proprie trasferte in funzione di momenti iconici, privilegiando soluzioni di soggiorno flessibili e personalizzate. Un segnale chiaro di come il turismo legato ai grandi eventi stia ridefinendo le dinamiche di prenotazione e accoglienza nel nostro Paese.