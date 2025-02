Marinella, la struttura di Nervi in ristrutturazione che comprende hotel, spa e marina, non è in liquidazione, ma è in liquidazione la società assegnataria della concessione. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri Fabio Ceraudo (M5S), Cristina Lodi (Azione) e Valentina Ghio (Lista Rosso-Verde) riguardanti la notizia della “Sentenza emessa nei giorni scorsi dalla VII sezione civile del tribunale di Genova circa la liquidazione giudiziale della società Marinella 1939 srl”.

«C’è una relazione dettagliata – ha detto Mascia – e ci sono le tavole del progetto sulla soffolta della Marinella, che possono essere richieste e consultate. La progettazione è stata seguita da Aster, l’opera è inserita nel programma triennale 2025- 2027 per 1,5 milioni di euro. La struttura non è in liquidazione, ma è in liquidazione la società assegnataria della concessione».

«Questa concessione – ha spiegato l’assessore – era stata assegnata a questa società provvisoriamente, in scadenza al 31 dicembre 2025, ma era stata rilasciata esclusivamente per consentire l’apertura parziale dell’esercizio. Oggi l’esercizio è in parte riqualificato, tranne la spa all’interno dell’edificio, da ultimare e allestire. La società concessionaria, però, per mantenere la concessione doveva garantire l’apertura completa dell’attività e il completamento delle opere mancanti, pena la decadenza della concessione stessa. La procedura di liquidazione è dunque stata avviata e ora stiamo pensiamo ad un sub-ingresso, tramite cessione di quote, ad altri soggetti interessati alla partita, per far fronte alla crisi aziendale. Sarà mia cura monitorare e far in modo che quanti più soggetti possibili siano informati e messi a conoscenza della possibilità di investire in questo progetto».