«Technisub chiude lo stabilimento di Genova: dopo lunghe trattative durate quasi 9 mesi questa mattina in Confindustria Genova abbiamo siglato accordo sulla cassa integrazione per cessazione di attività per 29 dipendenti sino al 31 dicembre 2025 a cui si aggiungono tre mensilità e un riconoscimento economico di 6 mila euro».

Lo annuncia Davide Grino della Fim Cisl Liguria.

«Adesso ci saranno poi altri passaggi burocratici col ministero e poi è previsto un incontro con la Regione per cercare una soluzione che possa garantire l’occupazione di questi lavoratori − aggiunge Grino − c’è grande amarezza per una storica azienda che ha deciso di spostare le lavorazioni in Inghilterra. Sono le lavoratrici e i lavoratori che stanno pagando il prezzo delle strategie sbagliate dell’azienda».