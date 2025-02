I sindacati di Piaggio AeroSpace hanno incontrato Baykar.

Christian Venzano, della Fim Cisl Liguria, riassume: «L’azienda è pronta a investimenti per rilanciare P180 e settore motoristico e per portare in Italia anche attività sui droni. La prossima settimana incontro su volumi produttivi e garanzie occupazionali compresi i 56 addetti che azienda vuole avviare verso la pensione. Ci sono stati presentati alcuni aspetti del piano industriale di Baykar per rilanciare la storica Piaggio AeroSpace e ci sono sicuramente molti aspetti positivi. C’è un progetto a cinque anni dove c’è l’interesse di investire e rilanciare gli asset di Piaggio con i suoi prodotti di punta e quindi due nuovi versioni del P180 per il mercato civile e una versione per missioni speciali, e investimenti sul settore motoristico, per poter accogliere la produzione di parti e la manutenzione di nuovi motori per accogliere nuovo lavoro nel futuro. Così come le attività di manutenzione velivoli che devono ampliarsi esplorando le potenzialità di mercato. C’è una prima fase però che servira’ per mettere in sicurezza l’azienda dal punto di vista finanziario e poi sono previsti ulteriori investimenti che comprendono le alte tecnologie con l’ingresso in Italia di nuovo lavoro nel settore di Baykar che porterà in Piaggio anche una linea di assemblaggio di droni in previsione di nuove attività in sinergia con Leonardo. Tutte queste attività comporteranno nei prossimi anni l’ingresso di giovani ed anche processi di Formazione sul Personale per essere preparati alle nuove sfide che ci aspettano in tutti i settori dell’azienda. Mancano però alcuni aspetti e alcune garanzie dal punto di vista dei volumi produttivi e delle garanzie occupazionali che devono includere i 56 dipendenti che l’azienda vuole accompagnare alla pensione. Lunedì assemblee nei due stabilimenti e in settimana nuovi incontri».

Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria dice: «Il piano industriale di Baykar, presentato oggi in Confindustria Savona con la presenza del ceo Hakan Baykatar, ha rivelato importanti dettagli sulla strategia e sul futuro dell’azienda, con un focus sull’acquisizione della Piaggio Aerospace. Fondata nel 1984, Baykar ha visto una rapida crescita, passando da 37 a 6000 dipendenti globali e esportando droni in 35 paesi. Il drone TB2, il loro prodotto di punta, ha contribuito al 90% delle vendite estere. L’interesse di Baykar per Piaggio è principalmente strategico: le due aziende operano nello stesso settore e Piaggio ha una forte esperienza nel campo aeronautico. Il piano prevede di rilanciare Piaggio non per generare profitti immediati, ma per riavviare il business e produzione del P180, entro due anni, trasferire la produzione dei droni a pilotaggio remoto a Villanova D’Albenga, dove avverrà anche la manutenzione dei motori. Non sono previsti licenziamenti, ma 680 lavoratori di Piaggio entreranno a far parte della nuova società. Sarà cruciale riorganizzare la struttura industriale per ridurre i costi e ripristinare la rete commerciale, con un focus sul mercato Usa, attualmente perso. Baykar investirà circa 40 milioni di euro nel 2025, ma si prevede che questa cifra sarà compensata da una perdita equivalente. Sono ancora in corso trattative per risolvere la situazione dei 56 dipendenti in Amministrazione Straordinaria, con l’intenzione di accompagnarli alla pensione attraverso gli strumenti di legge. Infine, si prevede una visita di Urso a Villanova D’Albenga per discutere ulteriori dettagli e l’applicazione della golden power».