Blastness, gruppo specializzato nella fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere (primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle), si è aggiudicata il premio “Best Performance Award 2024/25” nella categoria “Best Performing Small Company“, promosso da Sda Bocconi con l’obiettivo di valorizzare le imprese italiane che eccellono nel creare valore economico, tecnologico, sociale e ambientale.

Blastness si è aggiudicata il premio tra le 5 aziende finaliste nella categoria “Small Company”. La selezione è frutto di un’attività di ricerca condotta dal comitato organizzatore del Premio che è partito da un panel complessivo di oltre 950 mila aziende italiane, sottoposte ad uno screening dei requisiti economico finanziari (crescita, marginalità, sostenibilità finanziaria), superato da un campione iniziale di 1500 aziende, di cui solo 98 sono state ammesse ai processi di interviste e focus group e sono state giudicate con punteggi su oltre 400 dati per arrivare a 20 aziende finaliste per 5 premi, suddivisi per categoria, assegnati dall’Awarding Comitee.

L’azienda inoltre è stata selezionata tra le 10 finaliste del premio “Best Performer Of The Year”, risultando l’unica realtà della categoria “Small Company”.

Blastness si è distinta tra le aziende più virtuose del Paese non solo per i solidi risultati economici, ma anche per la capacità innovativa e l’attenzione alle tematiche Esg, che dimostrano l’abilità di generare valore diffuso e la rendono competitiva nel mercato di riferimento: con queste motivazioni Blastness si è aggiudicata il premio nella categoria “Best Performing Small Company“.

Il premio, giunto alla sua ottava edizione – organizzato in partnership con PwC Italia, Banca Mediolanum, Fondazione Umberto Veronesi, Elite e Jefferson Wells, con la collaborazione di Havas PR e Radio Deejay – è rivolto alle imprese italiane con fatturato compreso tra i 15 milioni e i 5 miliardi di euro, che sono valutate in base ai seguenti criteri: ebitda margin, crescita dei ricavi e rapporto Capex/Totale Asset, che devono essere superiori alla media settoriale.

Andrea Delfini, fondatore e ceo di Blastness (nella foto), dichiara: «Nell’ultimo anno abbiamo ottenuto numerosi riconoscimenti importanti ma essere vincitori di questo premio è per noi motivo di grandissimo orgoglio. Pur essendo una società tech, con il 50% di dipendenti e manager donna e oltre il 50% sotto i 30 anni di età, ci stiamo impegnando in attività a favore dell’ambiente ma credo che le nostre politiche in ambito social e governance non solo siano state apprezzate dall’autorevole giuria di questo prestigioso premio, ma siano il vero motore dell’azienda e del nostro successo. I nostri valori aziendali sono Opportunità, di percorso di crescita sia orizzontale sia verticale, Incentivazione e Meritocrazia, sia retributiva sia con investimenti in benefit e momenti di aggregazione del team e Condivisione dei risultati di redditività con tutti i reparti aziendal».

In più la giuria ha sottolineato la coniugazione di crescita e rispetto. «Grazie a questi valori − aggiunge Delfini − Blastness è riuscita a posizionarsi come leader di mercato e a costruire una solida reputazione per la dedizione e la passione trasmessa da tutto il team ai nostri clienti: oggi l’azienda conta più di 1.800 strutture clienti e da oltre 14 anni è il primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle. Abbiamo saputo cogliere in anticipo le grandi opportunità del settore generate dall’evoluzione dei mercati digitali, continuando ad investire nello sviluppo di sistemi tecnologici e servizi sempre più avanzati con l’obiettivo di poter diventare una delle aziende leader a livello globale».