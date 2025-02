Erg e Amazon hanno siglato un Power Purchase Agreement (Ppa) a lungo termine. L’accordo, di tipo “pay-as-produced”, riguarda la fornitura dell’energia e Regos (Renewable Energy Guarantees of Origin) prodotte dal parco eolico di Corlacky, in Irlanda del Nord, la cui costruzione sarà completata entro il quarto trimestre del 2025, con la conseguente messa in esercizio.

Una volta ultimato e pienamente operativo, l’impianto sarà composto da 11 turbine Vestas V117 da 4,3 MW ciascuna, per una capacità installata totale di 47,3 MW e una produzione annua stimata di circa 176 GWh, corrispondente approssimativamente a 66 mila tonnellate di CO2 evitata e al fabbisogno energetico di circa 55.361 famiglie nel Regno Unito.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha commentato: «Questo importante contratto con un player globale conferma il ruolo di leadership di Erg nel mercato dei Ppa, strumenti fondamentali per stabilizzare i ricavi in uno scenario prezzi volatile. Grazie a questo ulteriore accordo, l’energia securizzata dal Gruppo tramite Ppa supera i 3 TWh annui».

In foto: il parco eolico Erg di Roccapalumba, Palermo.