Dall’ 8 al 16 febbraio 2025, con inaugurazione sabato 8 febbraio alle 18 a ingresso libero, il Galata Museo del Mare ospita la mostra “Aquae”, collettiva di arte contemporanea curata da Gina Affinito. In esposizione nella Saletta dell’Arte al primo piano del Museo, una selezione di 36 opere, create appositamente da 36 artisti provenienti da diverse realtà geografiche del panorama artistico contemporaneo, che mettono in luce il significato perl’uomo dell’elemento acqua con particolare attenzione all’ambiente legato al mare, all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile.

In esposizione

Ademara, Aurora Basile, Capellini Laura, Laura Casali, Michela Cassa, Claudio Cavalli, Franco Coccopalmeri, Marina Comerio, Marta Cutugno, Elsa, Monica A. D’Agord, Emilia D’amelio, D’Angelo Donatella, Gallo, Elena Giacometti, Claudia Gota, Antonio Franchi, Anna C. Fuina, Giancarlo Leone, Liliana Leone, Antonio Lunati, Gianpaolo Macario, Gianni Magnolia, Luca Mazzari, Nicola Micali, Lucia Onesti, Oriana Papais, Pelle D’ocra, Cecilia Prete, Rx, Tiziana Sanna, Stefano Daniele, Paola Strada, Gabriella Tornotti, Thea Torre, Giorgina Violoni.

Pittura, scultura, illustrazione, fotografia e installazione sono le forme d’arte ammesse al progetto.

La mostra “Aquae” sarà visibile con il biglietto d’ingresso al museo e presso la Saletta dell’Arte al primo piano, dal 9 al 16 febbraio 2025 dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18; sabato e domenica chiusura alle ore 19 (domenica 16 febbraio la mostra è visitabile fino alle ore 13.00).

All’inaugurazione prenderanno parte, oltre alla curatrice Gina Affinito, gli artisti in esposizione. In rappresentanza del Mu.MA sarà presente il consigliere Maurizio Daccà, presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare.