L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale comunica che è stato posticipato il termine dell’avviso per la selezione di proposte di intervento da parte di concessionari/terminalisti che operano nelle aree portuali per l’acquisto di mezzi di servizio alimentati con elettricità o idrogeno o per l’elettrificazione dei mezzi esistenti.

Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di una concessione valida o di altro titolo equivalente che operino all’interno delle aree portuali di competenza dell’Authority.

Gli interventi devono includere l’acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno per la movimentazione di merci e/o rifiuti, le navette per il trasporto collettivo di persone all’interno dell’area portuale, la trasformazione di mezzi esistenti in elettrici o a idrogeno e prevedere la rottamazione dei mezzi sostituiti.

I contributi a fondo perduto possono coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili, con il limite di 300.000 euro per impresa in tre anni e non possono essere cumulate con altre fonti di finanziamento comunitarie.

La nuova scadenza del bando è fissata alle ore 12 del 14 febbraio 2025 mentre le richieste di chiarimento possono essere inoltrate, esclusivamente via PEC fino al 4 febbraio 2025 ore 17.

Il bando è consultabile e scaricabile a questo link