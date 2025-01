Mayasem, organizzazione dedicata alla promozione dell’innovazione nei settori del real estate, infrastrutture, mobilità, energia e urbanistica, e Rina, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, hanno siglato un Memorandum d’Intesa (MoU) a bordo della nave Amerigo Vespucci, dando avvio a una collaborazione dal grande potenziale.

Mayasem è alla guida di uno dei progetti urbani più innovativi del Medio Oriente, situato a Gedda. Esteso su una superficie di 160 ettari, il progetto prevede la costruzione di scuole, università, un distretto della moda, aree residenziali, strutture sanitarie e un centro commerciale.

Rina contribuirà con il proprio know-how allo sviluppo urbano, collaborando con Mayasem per promuovere la crescita della regione con un’attenzione particolare alla sostenibilità nei processi di rigenerazione urbana.

Il MoU riflette il riconoscimento reciproco dell’impegno delle due aziende nello sviluppo di settori strategici quali infrastrutture, real estate, energia e urbanistica.

Nello specifico, l’accordo definisce il quadro per una futura cooperazione tra Mayasem e Rina in Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman e Bahrein. Le due aziende uniranno le proprie competenze, capacità, conoscenze e network per esplorare assieme nuove opportunità di business e realizzare progetti nella regione.

Rayan Alamoudi, ceo di Mayasem, ha commentato: «In linea con la Vision 2030 del Regno, questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso di Mayasem per promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile in tutto il Medio Oriente. Combinando la nostra visione con l’expertise globale di Rina, stiamo aprendo la strada a progetti trasformativi che ridefiniranno il panorama urbano della regione, migliorando resilienza, sostenibilità, qualità della vita e stile di vita per le future generazioni».

Saverio Scopelliti, commercial executive vicepresident di Rina, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di firmare questo accordo con Mayasem, che rappresenta un’opportunità unica per favorire la crescita e il successo reciproco nella regione. Insieme, siamo pronti a sviluppare soluzioni innovative in grado di modellare il futuro delle infrastrutture, del real estate e dello sviluppo urbano».

La firma del MoU si è svolta a bordo dell’Amerigo Vespucci. La nave e il Villaggio Italia, il mini-expo itinerante che promuove l’eccellenza del Made in Italy, si trovano attualmente a Gedda per l’ottava e ultima tappa del Villaggio Italia prima di rientrare nel Mediterraneo.