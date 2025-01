Meci srl annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a Genova Voltri, grazie all’acquisizione di Felci, negozio a conduzione familiare, dal 1979 sempre punto di riferimento per la vendita e la fornitura di materiale elettrico civile e industriale.

La storica sede Felci di via Gaspare Buffa verrà mantenuta, confermando una scelta nata dalla condivisione di valori che affondano le radici nella storia di entrambe le attività: Meci, come Felci, è nata nel 1979 e cresciuta fino a diventare una realtà leader in Liguria.

“Felci e Meci – si legge in una nota di Ugo e Gemma Scartabelli, figli dello storico fondatore Gian Paolo Scartabelli e attuali titolari di Meci – hanno in comune non solo l’anno di nascita ma anche l’impegno verso il territorio ligure e l’attenzione alle persone. Questo è un passaggio naturale, che valorizza il percorso di entrambe le realtà e guarda al futuro con rispetto per il passato. Non vogliamo sostituire la storia di Felci, ma valorizzarla, integrandola nella nostra visione di crescita e innovazione”.

Per sottolineare questo legame Meci manterrà le storiche insegne di Felci, nel pieno rispetto della tradizione e dell’identità del negozio. Si tratta quindi di un’apertura che non cancella la storicità, ma anzi della celebrazione dei valori condivisi, tra cui professionalità, qualità, vicinanza al cliente e legame con il territorio.

Con questo nuovo punto vendita, il nono in Liguria, contando anche i due showroom illuminotecnici del brand Meci Luce a Genova e a Chiavari, Meci continua il suo percorso di crescita, consolidando la sua presenza capillare sul territorio ligure: una rete di negozi che, con punti vendita distribuiti ogni 20 chilometri, rappresenta un punto di forza per gli addetti del settore, garantendo un servizio sempre più vicino alle esigenze di clienti e professionisti.

L’inaugurazione del punto vendita di Voltri si è svolta ieri, 27 gennaio 2025.