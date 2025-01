Al via le procedure di selezione per le nuove assunzioni nel Comune di Albenga. I bandi di concorso attivati hanno avuto un grandissimo riscontro in termini di partecipazione.

Ecco il numero dei partecipanti e il calendario delle prove:

– 123 gli iscritti al Bando per assunzione di agenti di polizia locale. Tre posti a tempo pieno e indeterminato disponibili. Prova preselettiva: giovedì 13 febbraio alle ore 9.30 presso il Teatro ambra. Prova d’efficienza fisica: mercoledì 19 febbraio ore 9.30 presso il campo d’atletica leggera di Villanova d’Albenga. Prova scritta: giovedì 27 febbraio ore 9.30. Prova orale: venerdì 7 marzo ore 9.30

– 78 gli iscritti al bando per l’operatore esperto per l’area turismo. Un posto a tempo pieno e indeterminato disponibile. Prova preselettiva: mercoledì 12 febbraio alle ore 9.30 presso il Teatro ambra. Prova scritta: mercoledì 19 febbraio ore 9.30. Prova pratica/orale: martedì 4 marzo ore 9.30

– 69 gli iscritti al bando per l’assunzione di un educatore. Un posto a tempo pieno e indeterminato disponibile. Prova scritta: martedì 11 febbraio ore 9.30. Prova orale: giovedì 27 febbraio ore 9.30

– 21 gli iscritti al bando per funzionario tecnico. Un posto a tempo pieno e indeterminato disponibile. Prova scritta: martedì 11 febbraio ore 15.00. Prova orale: giovedì 6 marzo ore 9.30

Il presidente del consiglio comunale con delega al personale Alberto Passino spiega: «Per chi ha partecipato ai diversi concorsi del Comune di Albenga ricordo di monitorare sito del comune e INPA dove troveranno tutti gli avvisi, aggiornamenti e convocazioni alle diverse prove. Le procedure in corso sono molteplici ed evidenziano il nuovo slancio che questa Amministrazione ha voluto dare alla politica sul personale che ha come primario obiettivo quello di ottimizzare i servizi ai nostri concittadini. Ricordo che negli ultimi mesi sono già state assunte nuove unità, in particolare due persone all’ufficio anagrafe. Questi nuovi dipendenti stanno già affrontando il periodo di prova e di formazione/affiancamento per poter rilanciare tale servizio».