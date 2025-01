Il Comune di Genova e Klm Royal Dutch Airlines hanno festeggiato oggi la fine dei lavori di manutenzione svolti presso il percorso ciclabile ad anello che collega la Darsena, Dinegro e Principe (il cosiddetto “anello Dinegro”).

L’attività, che ha avuto come sponsor la compagnia di bandiera olandese, fa parte del progetto “Adotta una ciclabile” attraverso il quale la Klm Royal Dutch Airlines, in sinergia con le amministrazioni locali, vuole incentivare una mobilità maggiormente sostenibile nelle città italiane e uno stile di vita più sano tra i cittadini. Attualmente, Genova è una delle 5 protagoniste del progetto insieme a Bologna, Busto Arsizio, Milano e Napoli.

La manutenzione dell’anello Dinegro, pari a 1,6 km di corsia ciclabile, è stata effettuata tramite l’applicazione di vernice rossa antiscivolo e di vernice bianca stradale. A corredo del percorso, è stata inoltre effettuata la manutenzione di tutta la segnaletica stradale esistente.

Il percorso dell’anello Dinegro

Il percorso, che consente il collegamento intermodale con stazioni ferroviarie metropolitane e servizi, nonché punti di interesse storico-artistico, nel tratto di andata parte da via Adua/via Buozzi e prosegue lungo via Alpini d’Italia, via Gramsci, via Rubattino, via Boccanegra, Galata Museo del Mare fino a raggiungere la stazione Metro Darsena.

Il percorso di rientro dalla stazione Metro Darsena risale per via Rubattino e via Gramsci, attraversa i Giardini Caduti nei Lager Nazisti, supera la rotonda di via Fanti d’Italia, scende in via San Benedetto e di qui si ricongiunge in via Buozzi/via Adua.

Il progetto “Adotta una ciclabile”

Il progetto “Adotta una ciclabile” di Klm Royal Dutch Airlines è stato lanciato ad ottobre 2023, in collaborazione con PisteCiclabili.com. A gennaio 2025, la compagnia si è già impegnata a sostenere costi pari ad oltre 10 km di manutenzione. L’attività ha coinvolto il simbolo per eccellenza della cultura olandese, la bicicletta, che diventa così un ulteriore elemento per rafforzare il legame con l’Italia.

I percorsi ciclabili a Genova

Ad oggi il Comune di Genova ha già realizzato 71 km di itinerari ciclabili (compreso l’anello Dinegro).

Gli itinerari ciclabili genovesi sono composti da:

– corsie ciclabili (realizzate attraverso la sola segnaletica stradale, le cosiddette “rosse”)

– piste ciclabili in sede protetta (ad esempio corso Italia, via Buozzi) o in sede solo riservata (es. viale Brigate Partigiane)

– piste ciclopedonali in sede protetta (marciapiedi di larghezza sufficiente a garantire il transito di pedoni e ciclisti: es. la pista ciclopedonale della Valbisagno)

Sono in corso di realizzazione altri 48 km di nuovi itinerari da completare entro il 2025 e finanziati dal Pnrr: tra questi la pista ciclabile della Valpolcevera da Trasta a Pontedecimo, il completamento degli itinerari di Voltri, la realizzazione di nuove corsie ciclabili a Sestri Ponente e nel Centro-Levante per collegare le sedi universitarie con la stazione ferroviaria di Brignole e la pista ciclabile di corso Italia.