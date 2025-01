È inaugurata oggi, con apertura al pubblico, alle 16.30 ed è visitabile fino al 20 luglio al Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova la mostra “Imago Buddha. Il linguaggio dei simboli nell’arte buddhista”.

«Questa mostra – commenta l’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso – rappresenta un’opportunità unica per esplorare la ricchezza di una tradizione artistica millenaria, che spazia dall’India alla Cina, passando per il Sud-Est asiatico fino al Giappone. Attraverso le opere in esposizione, il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un capitolo fondamentale della storia dell’arte internazionale, approfondendo il dialogo tra Oriente e Occidente. Sarà un’occasione per riflettere sulla profonda connessione tra storia, civiltà e spiritualità e sulla simbologia che rende questa tradizione così affascinante e significativa».

Un viaggio attraverso l’India, la Cina, il Sud-Est asiatico e il Giappone, alla scoperta del linguaggio dei simboli nell’arte e nell’iconografia buddhista, tra opere ed immagini, elaborazioni grafiche e materiali scientifici realizzati per l’occasione.

Storia e civiltà, arte e cultura, forme ed estetica, simboli, temi e contenuti iconografici di uno dei capitoli più straordinari della storia dell’arte internazionale e degli scambi tra Oriente e Occidente, raccontato attraverso oggetti di una tradizione d’arte millenaria. Dall’arte aniconica alla rappresentazione antropomorfa del Buddha, dalle forme arcaiche alla costruzione del canone dei simboli, dai contenuti filosofici al linguaggio delle forme, dalla cultura delle immagini alle immagini per il culto, dalla centralità del corpo alla simbologia delle posture e dei gesti, dalla iconografia delle figure all’elaborazione delle composizioni.

In mostra opere dalla collezione del Museo E. Chiossone e da collezioni private. Inoltre, dal 28 febbraio al 21 aprile la mostra si arricchirà ulteriormente con una sezione espositiva speciale: Dipinti e stampe giapponesi dalle collezioni del Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, con opere grafiche di particolare interesse artistico ed iconografico sul tema.

La rassegna è stata curata e realizzata in occasione dei 30 anni di attività del CELSO Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici, in collaborazione con Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone e SOSHO International, nel piano di valorizzazione delle collaborazioni istituzionali con musei, enti e istituzioni culturali, nazionali e internazionali, attivate e sviluppate dal 1993 a oggi per la realizzazione di mostre e programmi culturali di alto profilo scientifico.

Con il patrocinio dell’Ambasciata dell’India in Italia-Roma e del Consolato generale del Giappone – Milano

Curatori: Alberto de Simone, Emanuela Patella con la collaborazione di Aurora Canepari.

