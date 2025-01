Nell’ambito della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Arabia Saudita, Iit sigla due accordi strategici con Kaust e Safta per la ricerca nell’ambito delle scienze della vita, dell’AI della robotica, della riabilitazione e delle nanotecnologie e nel campo dell’agrifood.

Si tratta di due Memorandum of Understanding. Il primo è stato firmato con la King Abdullah University of Science and Technology. Questa intesa mira a consolidare una partnership di lungo termine attraverso collaborazioni nei settori delle scienze della vita, intelligenza artificiale, robotica, tecnologie per la riabilitazione e nanotecnologie. Il programma prevede progetti di ricerca congiunti, scambi accademici per studenti e ricercatori, e l’organizzazione di eventi scientifici volti a favorire il processo di innovazione, trasferendo i risultati dell’attività di ricerca verso il comparto produttivo.

Il secondo MoU, sottoscritto con la Saudi Agrifood Tech Alliance, stabilisce un quadro di cooperazione per promuovere lo sviluppo delle tecnologie agroalimentari. L’intesa si concentrerà su attività chiave come lo scambio di conoscenze e la creazione di partenariati strategici. Questo accordo rafforza il legame tra istituzioni italiane e saudite nel settore agricolo, un’area cruciale per affrontare le sfide globali della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile.

La firma degli accordi è avvenuta durante la visita del presidente Meloni, che ha avuto incontri bilaterali con il principe ereditario saudita, Mohamed bin Salman, per definire un partenariato strategico tra i due Paesi. Tra i risultati della missione, figurano iniziative per rafforzare le relazioni economiche e culturali, oltre a favorire collaborazioni di eccellenza nei settori della tecnologia e della scienza.

Il direttore scientifico dell’Iit, Giorgio Metta, dichiara: «Questi accordi rappresentano un passo fondamentale per consolidare il nostro ruolo nel panorama internazionale dell’innovazione e per affrontare insieme sfide globali in ambiti strategici come l’agroalimentare e le scienze della vita».

Con queste intese, l’Iit rinnova il proprio impegno per la promozione della ricerca e della tecnologia come motori di crescita economica e sociale, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Arabia Saudita nel segno dell’innovazione.