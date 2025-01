Sarà Technital spa, uno degli studi di ingegneria più qualificati in questo settore in Italia, a occuparsi, alla Spezia, del servizio di progettazione esecutiva della prima fase operativa della bonifica dei fondali del molo Italia nello specchio acqueo antistante il molo Garibaldi e della manutenzione straordinaria degli stessi. Oggi il commissario straordinario Federica Montaresi ha firmato il decreto con il quale l’Adsp affida la progettazione allo studio di ingegneria per un importo complessivo di 100 mila euro.

Tutto ciò in coerenza con quanto concordato dall’Adsp con la Regione Liguria, nel corso della riunione cui avevano partecipato l’assessore regionale alla Protezione Civile e Infrastrutture Ambiente e Tutela del Territorio, Giacomo Giampedrone; il commissario straordinario dell’Adsp del Mar Ligure Orientale, i dirigenti e tecnici dei due enti, i vertici di Scct- Spezia & Carrara Cruise Terminal.

L’Adsp ha quindi provveduto a dare avvio a quanto stabilito, con l’affidamento della prima fase operativa di questo importante progetto, selezionando l’operatore economico qualificato e con alta specializzazione per sviluppare gli elaborati da porre a base di gara per la realizzazione dei lavori. In particolare, lo studio Technital dovrà redigere gli elaborati esecutivi che consentiranno di appaltare i lavori di bonifica dei fondali secondo il progetto approvato.

Montaresi commenta: «Grazie alla condivisione della problematica con Regione Liguria, abbiamo potuto procedere speditamente alla sua risoluzione. Il supporto dello studio di ingegneria altamente qualificato Technital sarà fondamentale in questa importante fase progettuale e, per questo, siamo fiduciosi che le tempistiche preventivate, in accordo con tutti i soggetti coinvolti, possano essere rispettate».