Nel 2024 i terminal di Stazioni Marittime hanno registrato un totale di 3.868.931 passeggeri tra navi da crociera e navi traghetto: un risultato in linea con le previsioni di inizio anno e secondo solo al record storico assoluto del 2023.

In ragione dell’indisponibilità di una banchina a causa dei lavori in corso per la realizzazione di importanti migliorie alle infrastrutture che porteranno al potenziamento degli spazi dedicati al traffico crocieristico con realizzazione di un nuovo molo di 376 metri sul lato di levante di Ponte dei Mille, il traffico crociere ha registrato una diminuzione di toccate rispetto al 2023.

Il numero dei passeggeri dei traghetti ha chiuso sostanzialmente in linea con l’anno precedente con 2.337.525 unità nel 2024.

Traffico crociere

Il 2024 ha registrato 304 toccate nave con 1.531.406 crocieristi, di cui 600.011 home port e 931.395 in transito, rispetto al 2023 -167.233 pax, pari a -9,85%.

Importante e maggioritaria la presenza di Msc Crociere, che nel 2023 ha portato nei terminal genovesi 225 toccate con oltre 1.160.000 passeggeri, consolidando sempre più la leadership del traffico crociere nel porto di Genova.

In continua crescita i numeri registrati da Costa Crociere, che ha scalato settimanalmente con una nave per l’intera stagione il Porto di Genova e ha effettuato diverse crociere nella stagione autunnale portando un totale di 47 toccate e oltre 315.000 passeggeri.

Importante presenza su Genova della Princess Cruises, che con 9 scali ha movimentato circa 36.500 passeggeri

Traffico traghetti

Circa il traffico traghetti, il 2024 ha chiuso praticamente in linea con l’anno precedente.

Di seguito il dettaglio:

Passeggeri 2.337.525 (-0,54%)

Auto 860.423 (-0,21%)

Moto 66.210 (+3,66%)

Metri lineari 1.905.636 (-5,23%)

Rispetto al 2023, nel 2024 sono stati movimentati 12.613 passeggeri, 1.823 auto in più e 105.059 metri lineari in meno.

Parlando di destinazioni, la Corsica e la Sicilia hanno registrato aumenti rispettivamente di circa 13.000 e circa 4.700 passeggeri.

Previsioni traffico 2025

Per il 2025 si prevede un contenuto incremento del traffico traghetti, con valori che si attesteranno su una percentuale del 2-3%.

Per quanto riguarda il traffico crociere, nel 2025 sono al momento previsti 333 scali con circa 1.700.000 crocieristi, di cui 700.000 home port e 1.000.000 transiti.

Msc confermerà il suo ruolo di maggiore operatore a Genova, portando circa 1.200.000 passeggeri con 238 scali. L’ammiraglia Msc World Europa (circa 216.000 tonnellate di stazza lorda e capace di portare fino a circa 6.750 passeggeri e 2.320 membri di equipaggio) continuerà a scalare i terminal crociere tutte le domeniche dell’anno. Msc Grandiosa opererà al sabato (31 scali), Msc Seaview il lunedì (26 scali), Msc Orchestra il martedì (31 scali) e da maggio a ottobre Msc Splendida scalerà tutti i mercoledì. Msc Musica effettuerà crociere di 10 giorni tra aprile e ottobre. Completeranno poi altre unità del gruppo.

Costa Crociere continuerà il suo potenziamento su Genova, portando 52 scali per un totale di circa 370.000 passeggeri, operando ancora con l’ammiraglia Costa Smeralda tutti i venerdì da aprile a novembre. Costa Fascinosa e Costa Favolosa effettueranno complessivamente 16 scali per lo più concentrati tra la fine di settembre e gli inizi di novembre.