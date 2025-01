Con la cessione di Piaggio Aerospace al gruppo turco Baykar – il piu’ idoneo per l’operazione – si è risolta la crisi del gruppo e si sta valutando la possibilità di partnership con altri gruppi del settore come Leonardo. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time al Senato.

«La cessione di Piaggo Aerospace al gruppo turco Baykar – ha detto Urso – rappresenta una soluzione di grande profilo industriale che consente il rilancio di una azienda strategica del paese, un ulteriore progetto di sviluppo in un settore in grande espansione e nel contempo ci consente di delineare una più’ ampia partnership tecnologica e industriale tra Italia e Turchia, che avrà significativi sviluppi anche in altri progetti di grande interesse per il nostro paese, un’altra soluzione positiva a un grave lascito del passato».

Urso ha spiegato che «Baykar è emersa come il partner più idoneo, una azienda di grandi prospettive tecnologiche e industriali che si è impegnata a preservare i complessi aziendali e il know-how, garantendo l’occupazione senza ricorrere a strumenti come la cassa integrazione straordinaria e dimostrando che si può tutelare un settore cruciale senza gravare sulle finanze pubbliche. In questo contesto stiamo valutando lo sviluppo di ulteriori alleanze con aziende strategiche del settore come Leonardo per rafforzare ulteriormente il nostro comparto aerospaziale, quindi la nostra leadership in Europa».