Sono stati 3.341 gli accessi registrati dal 7 dicembre agli “Influenza Point” di tutta la Liguria (442 in Asl 1, 325 in Asl 2, 1277 in Asl 3, 475 in Asl 4, 822 in Asl 5), presso gli ambulatori dedicati e gli studi medici aperti eccezionalmente nei giorni festivi.

Gli ambulatori resteranno aperti anche nei prossimi tre weekend: 11-12 gennaio, 18-19 gennaio, 25-26 gennaio.

«Considerato l’importante afflusso negli Influenza Point che si è registrato in questo mese − spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò − abbiamo deciso di prolungare l’accordo con i medici di medicina generale per tutto il mese di gennaio. In questo modo i Pronto Soccorso verranno sgravati da un ulteriore stress, soprattutto ora che ci stiamo avviando verso il picco influenzale. Desidero ringraziare i medici che in queste festività hanno prestato servizio presso gli ambulatori, continuando a lavorare per aiutare chi in quest’ultimo mese è stato colpito dall’influenza e magari è andato incontro a qualche complicazione».