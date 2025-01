Come ormai da tradizione, con il mese di gennaio ad Alassio prende il via la programmazione dei corsi di lingue organizzati dall’Associazione Amici di Padre Hermann – Odv Alassio, Parrocchia di Sant’Ambrogio e A.V.A. Associazione Vecchia Alassio con il contributo e la collaborazione del Comune di Alassio – Assessorato alla Cultura. Quest’anno i corsi in programma sono otto e si terranno dal prossimo 13 gennaio a maggio con cadenza di un’ora settimanale. Gratuiti, riservati ai maggiorenni e a numero chiuso, i corsi si svolgeranno con il seguente calendario.

Nelle giornate di lunedì: al Centro Ricreativo “L’Isola che c’è”, Spagnolo (ore 19 – 20) e Inglese base (ore 20.15-21.15); presso la Parrocchia di Sant’Ambrogio, Italiano base (ore 18.45 – 19.45). Nelle giornate di martedì: al Centro Ricreativo “L’Isola che c’è”, Russo (ore 19-20); presso l’Auditorium della Biblioteca Civica, Italiano Intermedio (ore 18-19). Nelle giornate di mercoledì: all’Associazione Vecchia Alassio, Dialetto Alassino (ore 16.30-17.30); al Centro Ricreativo “L’Isola che c’è”, Inglese Intermedio (ore 19-20). Nelle giornate di giovedì: al Centro Ricreativo “L’Isola che c’è”, Tedesco (ore 20.15-21.15).

È possibile iscriversi fino al 20 gennaio richiedendo il modulo che riporta le informazioni utili presso la Biblioteca Civica (dal martedì al sabato, dalle 10 alle 18), l’Ufficio parrocchiale di Sant’Ambrogio (nei giorni feriali escluso il giovedì, dalle 9.30 alle 12), la sede dell’Associazione Amici di Padre Hermann, in via Robutti (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17), oppure scrivendo una mail a coordinamento@amicipadrehermann-alassio.it.

Le offerte libere raccolte contestualmente all’iscrizione saranno destinate al materiale didattico e a tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei corsi.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: «I corsi organizzati grazie alla proficua collaborazione della nostra Amministrazione Comunale con l’Associazione Amici di Padre Hermann, la Parrocchia di Sant’Ambrogio e l’Associazione Vecchia Alassio rappresentano un’opportunità preziosa per apprendere nuove lingue straniere, approfondire la conoscenza dell’italiano e riscoprire le radici attraverso l’apprendimento del nostro bellissimo dialetto. Siamo quindi davvero orgogliosi di sostenere, anche quest’anno, questa iniziativa importante, che contribuisce a rafforzare il senso di comunità nel segno della cultura e dell’inclusione».

«Sono lieto di presentare il progetto ‘Corsi di lingue’ – dichiara il presidente dell’Associazione Amici di Padre Hermann, Antonello Ghiglione − che anche quest’anno l’Associazione Amici di Padre Hermann – Odv unitamente al Comune di Alassio, alla Parrocchia di Sant’Ambrogio e all’Associazione Vecchia Alassio – AVA, a cui manifesto la mia gratitudine, propone a chi vuole accostarsi allo studio di un’altra lingua. La collaborazione sinergica tra queste realtà del territorio alassino che condividono assieme il progetto ed il desiderio di diffondere la conoscenza di un altro idioma mi rende orgoglioso di dare il via all’iniziativa. Tengo a precisare che lo spirito del progetto è rimasto immutato rispetto a quello dei primi anni in cui questa proposta ha avuto inizio: essere di aiuto a chi volesse, per conoscenza personale o per necessità professionale, imparare un’altra lingua. Ed allora colgo l’occasione per ringraziare gli insegnanti, che con professionalità e dedizione alla divulgazione rendono possibile questo percorso, e per fare un grande augurio a tutti coloro che parteciperanno ai corsi, rammentandogli che sono i protagonisti del progetto che senza di loro non avrebbe motivo di essere organizzato».