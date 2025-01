Il 2025 segna un anno cruciale per le relazioni commerciali tra Italia e Giappone, in vista dell’Esposizione Universale Expo Osaka 2025, un evento che aprirà nuove opportunità per le imprese italiane desiderose di espandersi nel mercato giapponese. In questo contesto, Unioncamere, in collaborazione con Promos Italia, propone un percorso formativo specialistico dal titolo “Road to Osaka 2025” che offrirà alle aziende italiane gli strumenti necessari per affrontare le sfide del panorama commerciale giapponese.

Il progetto, che rientra nell’ambito del Programma Sei (Sostegno all’export dell’Italia), si articola in tre appuntamenti formativi online, il primo si è svolto il 12 dicembre mentre nel 2025 sono previsti due nuovi incontri: il 16 e il 23 gennaio. Gli eventi sono progettati per aiutare le imprese a comprendere le peculiarità del mercato nipponico e a prepararsi adeguatamente per le opportunità offerte dall’Expo Osaka 2025.

L’incontro che si terrà il 16 gennaio 2025 dalle 09:30 alle 13:00 intitolato “Fase B: Le Basi Peculiari“, sarà dedicato alle “Basi Peculiari” del mercato giapponese, con un focus specifico sulla filiera del Made in Italy. Durante questa sessione, i partecipanti potranno interagire con esperti giapponesi e professionisti locali tramite dialoghi guidati, affrontando tematiche cruciali come l’ottimizzazione della catena logistica, le strategie di marketing e gli approcci mirati per il post-vendita. L’incontro sarà supportato dalla mediazione linguistica simultanea in italiano, per facilitare la comprensione e il confronto.

L’incontro che si terrà il 23 gennaio 2025 dalle 09:30 alle 13:00 intitolato “Fase C – Il Confronto”, sarà incentrato sul confronto diretto tra imprese italiane che hanno già intrapreso percorsi di internazionalizzazione. L’obiettivo di questo incontro è fornire ai partecipanti gli strumenti pratici per migliorare le loro strategie di sviluppo commerciale all’estero, attraverso un’interazione diretta con altri imprenditori e esperti del settore.

L’Expo Osaka 2025 rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’innovazione, il Made in Italy e le eccellenze italiane in Giappone. Tuttavia, il successo dipende dalla capacità delle aziende italiane di adattarsi alle specificità del mercato giapponese, un mercato complesso e competitivo, ma ricco di potenziale. Il percorso formativo “Road to Osaka 2025” fornisce ai partecipanti un supporto pratico per navigare con successo in questo panorama.

Iscrizioni

Le sessioni si svolgeranno online e sono aperte a tutte le aziende interessate. Per iscriversi, è possibile compilare il modulo Zoom cliccando qui.

Date degli incontri: