Proseguono al Galata Museo del Mare gli appuntamenti per grandi e piccini in queste festività 2024 – 25: fino al 4 gennaio ricco calendario di laboratori, visite guidate e attività rivolte a bambini, adulti e famiglie; aperte, rispettivamente fino al 19 gennaio e fino al 2 marzo 2025, la mostra “L’acqua e le sue forme”, curata dal Circolo Fotografico Unitre Genova, e la mostra “L’arte è il messaggio”, curata da Virginia Monteverde, entrambe visitabili con il biglietto d’ingresso al museo.

Oggi venerdì 27, domani sabato 28, domenica 29 e martedì 31 dicembre il pubblico potrà inoltre recarsi al Galata Museo del Mare usufruendo del nuovo servizio di navetta gratuito che, a partire dalle 9.30 da Caricamento, effettuerà quattro partenze ogni due ore, con soste in tutti i Musei del Mu.MA (Galata, Mei e Lanterna) in un percorso circolare. Una partnership tra assessorato al Turismo del Comune di Genova, che ha finanziato l’iniziativa, e Mu.MA che permette di valorizzare e far conoscere ulteriormente il patrimonio dei Musei del Mare della città. Gli orari e le fermate nel dettaglio disponibili sul sito www.galatamuseodelmare.it

Fino al 6 gennaio 2025 il Galata Museo del Mare seguirà i seguenti orari: lunedì – venerdì ore 10 – 18 (ultimo ingresso ore 17 ); sabato, domenica e festivi ore 10 – 19 (ultimo ingresso ore 18 ); il 1° gennaio il Museo sarà aperto dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18 ); lunedì 06 gennaio ore 10-19.

Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana rispetterà le seguenti aperture: da martedì a venerdì ore 10 – 18 (compreso il 26 dicembre), sabato e domenica ore 11 – 19 (compreso l’8 dicembre); il 31 dicembre il museo sarà aperto dalle 10 alle 14; mentre il 1° gennaio il Mei sarà chiuso.

Il Museo della Lanterna seguirà, invece, i seguenti orari: venerdì, sabato, domenica e festivi aperto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30); 1° gennaio chiuso; 31 dicembre apertura dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16.30).

Ad arricchire il percorso espositivo – oltre alla galea genovese, al brigantino Anna, alla sezione immersiva del MeM Memorie e Migrazioni, alla sezione dedicata al naufragio dell’Andrea Doria e al simulatore di realtà virtuale che permette di rivivere le attività del Porto di Genova – fino a domenica 19 gennaio 2025 vi sarà anche la mostra “L’acqua e le sue forme” curata dal Circolo Fotografico Unitre Genova, allestita nella Saletta dell’Arte, al primo piano. Fino al 2 marzo 2025 sarà inoltre visitabile, sempre con il biglietto d’ingresso al museo, la nuova mostra “L’arte è il messaggio” a cura di Virginia Monteverde.

Di seguito il calendario delle attività previste a cura dei Servizi Educativi del Museo:

• 29 dicembre e 4 gennaio, ore 11 – “The Sailor’s Chest” (La cassa del marinaio) – laboratorio e visita per famiglie con bambini dai 4 anni in su.

Nella cassa del marinaio si trova di tutto: timone, ancora, stoccafisso, strumenti astronomici, diario di bordo. Esplorando il brigantino Anna, tra giochi tattili, sensoriali, di memoria e riconoscimento, i bambini potranno giocare con i suoi diversi ambienti e strumenti, imparando a riconoscere gli oggetti usando solo le mani, a collocarli negli ambienti giusti e ad accoppiarli tra loro.

• 3 gennaio, ore 11:00 – “Noci a Vela: Piccole imbarcazioni, grandi avventure!” – laboratorio per famiglie con bambini dai 7 anni in su.

Laboratorio di modellismo in cui, utilizzando materiale povero e di recupero, i bambini e gli adulti costruiranno una speciale pallina per l’albero di Natale con all’interno una nave in miniatura. Collegata all’attività una breve visita in museo per osservare modelli, dipinti e navi in scala 1:1

• 3 gennaio, ore 15:00 – “Regge galleggianti” – visita guidata consigliata per adulti.

Percorso alla scoperta di una tematica poco nota: l’utilizzo simbolico di quelle che la storiografia ha definito “Regge galleggianti”, le lussuose navi dei nobili riccamente decorate, talmente tanto, da divenire talvolta poco sicure. Osservando i dettagli artistici di dipinti, fregi e sculture il pubblico analizzerà i segni del potere rappresentati sulle navi.

• 28 dicembre, ore 11 – “Navigare nell’arte” – visita e giochi artistici per famiglie con bambini dai 4 anni. Giochi, scoperte e divertimento al quarto piano del museo dove, osservando i dipinti della quadreria, matita alla mano, famiglie e bambini potranno esplorare l’arte in modo creativo e interattivo.

Tutte le attività hanno un costo è di 6 euro a bambino, per un minimo di 5 partecipanti. La prenotazione obbligatoria entro i 2 giorni precedenti l’attività, può essere effettuata scrivendo all’indirizzo didattica@galatamuseodelmare.it o telefonando al numero 010 2533555.

Dopo ciascuna attività, gli adulti possono scegliere se visitare il museo acquistando il biglietto ridotto a 12 euro.