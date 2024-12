Nel 2024 Casa d’Aste Wannenes registra 59 aste fra le sedi italiane e quella di Monaco, 29.890.240 euro di fatturato totale con un aumento del 4% rispetto al 2023.

Molti momenti salienti: l’asta dedicata a Gina Lollobrigida che ha avuto una eco mondiale e realizzato il 100% di venduto con relativi white gloves per i banditori di Wannenes, il record del mondo per Kurt Seligmann (575.100 euro), gli ottimi risultati per le aste di gioielli con i due top lot che hanno realizzato più di 1 milione di euro e l’asta di Arredi con la collezione proveniente dalla dimora sul Quirinale dello stilista Renato Balestra.

Il dipartimento trainante è stato quello dei Gioielli, con un fatturato che va oltre i 5 milioni di euro. Le aggiudicazioni più alte del semestre sono state raggiunte durante l’asta di Monaco dell’8 e 9 luglio, dove con soli due lotti è stato superato 1 milione di euro: il grande smeraldo da 8,74 carati è stato battuto a 533.400 euro e il diamante da 10,85 carati a 501.650 euro.

Di grande interesse anche la vendita, sempre a Monaco, di 70 lotti provenienti dalla collezione privata della diva Anna Kanakis, i cui proventi sono stati donati alla Fondazione Veronesi per la ricerca scientifica e alla Fondazione Italiana Linfomi.