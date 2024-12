Ha fatto il suo debutto la nuova Student Card dedicata a chiunque sia iscritto per la prima volta al primo anno di un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato dell’Università di Genova.

L’iniziativa è il frutto dell‘accordo tra la direzione Turismo del Comune di Genova, la Camera di Commercio e l’ateneo genovese che dà il via alla collaborazione e che permetterà, a tutte le matricole, di scoprire gratuitamente le principali attrazioni della città.

Incluse nella nuova card ci sono la salita alle Torri della Cattedrale, l’ingresso alla casa di Colombo e ai principali musei cittadini: il Museo di Storia naturale, il Museo del Risorgimento, il Museo d’arte contemporanea di Villa Croce, la Wolfsoniana, le Raccolte Frugone, la Gam – Galleria d’arte moderna, il Museo d’arte orientale E. Chiossone, il Museo di Archeologia ligure e il Mei – Museo nazionale emigrazione italiana.

Comprese, ma su prenotazione, anche la visita del Teatro Carlo Felice e i tour guidati – come il walking tour del centro storico, la visita delle Botteghe Storiche e quella dei Palazzi dei Rolli – che, ogni settimana, sono in partenza dagli uffici Iat. Per tutti coloro che richiederanno la Student Card sono previste tariffe agevolate e scontistiche in tutte le attività che hanno scelto di aderire a questa iniziativa.

«Un’iniziativa che ci permette di continuare a promuovere il patrimonio storico-artistico-culturale della nostra città – dichiara l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Alessandra Bianchi – non solo tra i tanti turisti che ogni anno scelgono Genova come meta per le loro vacanze, ma anche tra chi la sceglie anche come destinazione per proseguire il proprio percorso di studi. Sarà, inoltre, un’occasione per numerosi genovesi per scoprire o riscoprire le bellezze della propria città. La Student Card si aggiunge alle numerose attività che la nostra Amministrazione porta avanti in sinergia con la Camera di Commercio e l’Università di Genova sottolineando così, ancora una volta, l’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni ed enti».

«La Camera di Commercio, con il supporto di Confcommercio e Confesercenti, ha chiesto ai titolari di negozi, bar e ristoranti, alberghi e B&B del Comune di Genova di diventare “amici di UniGe” – dichiara Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova – impegnandosi ad applicare agli studenti universitari uno sconto del 10% sui propri prodotti o servizi che, nel caso di bar e caffetterie, sarà valido dalla domenica al giovedì. Con questa iniziativa la rete distributiva cittadina vuole partecipare allo sforzo congiunto delle istituzioni di rendere la città più attrattiva e accogliente nei confronti degli studenti iscritti all’ateneo, con particolare attenzione ai giovani fuori sede».

«Sin dalla fase progettuale di questa iniziativa, l’Università di Genova ha trovato nel Comune di Genova e nella Camera di Commercio interlocutori attenti e sensibili – aggiunge il Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino – Insieme si è riusciti ad ampliare i servizi dell’Ateneo nel segno dell’accoglienza. L’invito a conoscere più da vicino Genova e viverla al meglio, da oggi, diventa parte dell’offerta di UniGe che, in questo modo, intende promuovere e far conoscere alle sue studentesse e ai suoi studenti – genovesi, fuori sede, internazionali – il pregevole patrimonio storico-artistico della città che hanno scelto per la loro vita da universitari».